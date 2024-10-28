20 лет спустя. Что помогло Шевченко стать обладателем Золотого мяча-2004

Сегодня, 28 октября, в Париже состоится церемония вручения премии Золотой мяч, которую вот уже на протяжении ряда десятилетий традиционно проводит издание France Football. Отличие этой церемонии от многих предыдущих заключается в том, что в списке номинантов не оказалось ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду, которые долгие годы являлись едва ли не ее монополистами. Также специалисты отмечают, что в 2024-м наконец-то возвращается реальная борьба за Золотой мяч, и сейчас букмекеры выделяют трех главных фаворитов на получение премии – это Винисиус Жуниор из «Реала», Родри из «Манчестер Сити» и Джуд Беллингем из «Реала».

Стоит отмечать также, что в список из 30 претендентов на Золотой мяч-2024 попал украинский форвард Артем Довбик, который в минувшем сезоне в составе «Жироны» стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги, а летом за 30,5 миллионов евро перебрался с Пиренеев на Апеннины, став футболистом «Ромы». Впрочем, шансы украинца на итоговую победу, откровенно говоря, несущественны, хотя сам по себе факт присутствия в когорте топовых футболистов планеты – это уже огромное достижение Артема.

Кто станет обладателем Золотого мяча-2024 мы узнаем сегодня поздно вечером, а пока давайте вспомним события почти двадцатилетней давности, когда 14 декабря 2004-го обладателем Золотого мяча-2004 был назван Андрей Шевченко, выступавший в то время еще за «Милан».

Благодаря чему Шевченко выиграл премию в 2004-м? Какими достижениями отличился тогда украинец? И, наконец, кто был ключевым конкурентом Андрея за Золотой мяч-2004? Ответы на все эти вопросы мы дадим в рамках данного материала…

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Прежде всего, стоит вспомнить, что в 2004 году состоялся 12-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу и 41-й розыгрыш Кубка Америки по футболу. Это важно, так как в годы, когда проходят мировые или ключевые континентальные баталии, премию Золотой мяч исторически часто получают те звездные игроки, которые лучше всего проявляют себя именно на таких турнирах, а успехи на клубном уровне выступают дополнительным фактором, «укореняющим» их итоговый триумф.

Безусловно, больший акцент всегда делался на чемпионате мира или на чемпионате Европы, потому седьмая в истории победа сборной Бразилии на Кубке Америки хоть и имела определенное значение, однако в целом на итог распределения голосов в борьбе за Золотой мяч-2004 не повлияла, тем более, что Роналдиньо на том турнире не помог «селесао» из-за решения тогдашнего наставника команды Карлоса Альберто Паррейры, решившего предоставить ключевым звездам сборной Бразилии отдых и повезшего на турнир в Перу резервный состав. По этой причине итоговое значение Кубка Америки-2004 в аспекте Золотого мяча тогда было еще существеннее минимизировано.

Getty Images/Global Images Ukraine. Деку в финале чемпионата Европы-2004

Основная ставка делалась на чемпионат Европы, финальную часть которого в 2004-м принимала Португалия. Фаворитами турнира традиционно считались сборные Германии, Италии, Испании, Англии, Нидерландов, а также Франция, которая являлась действующим чемпионом континента, и хозяева португальцы, в рядах которых выделялись Луиш Фигу из «Реала», Фернанду Коуту из «Лацио», Руй Кошта из «Милана», Педру Паулета из «Пари Сен-Жермен», Деку из «Порту», а также 19-летний вундеркинд «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Сенсационный характер Евро-2004 обрело уже после стадии группового турнира, когда свое участие в соревновании прекратили итальянцы, испанцы и немцы, не сумевшие квалифицироваться в плей-офф. Далее уже в 1/4 финала неожиданно от греков вылетела Франция (0:1), а в полуфинале Португалия расправилась с другим фаворитом – Нидерландами. В результате в решающем поединке сошлись португальцы и греки, причем первые являлись безоговорочным и безусловным фаворитом, но… Потерпели минимальное поражение 0:1, пропустив от Ангелоса Харистеаса на 57-й минуте и не сумев взломать эшелонированную оборону сборной Греции под руководством немца Отто Рехагеля.

Лучшим бомбардиром Евро-2004 стал чех Милан Барош, который на тот момент выступал за «Ливерпуль», однако в опросе на выявление победителя Золотого мяча-2004 набрал, как и Криштиану Роналду, лишь 11 очков.

Из-за сенсационной победы сборной Греции, которая на Евро-2004 в целом продемонстрировала крайне прагматичный и откровенно незрелищный футбол, фокусируясь исключительно на обороне, контратаках и преуспевшей в использовании стандартных положений, целый ряд реальных, как считалось, претендентов на Золотой мяч де-факто «отсеялся». В итоге нидерландский топ-голеадор «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой занял лишь девятое место, его одноклубник англичанин Уэйн Руни – восьмое, чешский вингер «Ювентуса» Павел Недвед – седьмое, а французский лидер атак «Арсенала» Тьерри Анри – четвертое.

Тройку наиболее вероятных претендентов на победу составили бразилец Роналдиньо, португалец Деку и украинец Андрей Шевченко. Каждый из них мог похвастаться определенными достижениями в 2004 году (тогда, напомним, Золотой мяч вручался еще исключительно по заслугам игроков в конкретном календарном году, а не сезоне, как это практикуется в наши дни).

Роналдиньо, как уже упоминалось выше, не сыграл на триумфальном для сборной Бразилии Кубке Америки-2004. Еще летом 2003 года он перебрался из «Пари Сен-Жермен» в «Барселону», где ему посчастливилось очень быстро превратиться в одного из лидеров команды Франка Райкарда, ставшей предшественницей легендарных «блаугранас» времен Жузепа Гвардиолы. Роналдиньо являлся одним из наиболее опасных футболистов каталонцев тех лет, довольно много забивал и отдавал немалое количество результативных передач на партнеров, но куда больше болельщиков завораживала великолепная техника бразильца. На финты в исполнении Роналдиньо тогда, как казалось, можно было смотреть настолько же долго, как и на огонь или воду. Однако никаких громких титулов в 2004-м бразилец с «Барселоной» не выиграл, пускай в первой половине сезона-2004/05 они и заложили фундамент для последовавшего чемпионства в Ла Лиге, но на момент голосования этот аспект учесть было еще невозможно.

Что касается натурализованного португальца Деку, который на момент вручения Золотого мяча-2004 являлся одноклубником Роналдиньо по «Барселоне», то он имел значительно больше регалий и трофеев в том году. Прежде всего, стоит отмечать, что переход Деку в каталонский клуб состоялся летом 2004-го. «Барселона» заплатила за хавбека 21 миллион евро, а до этого он заявил о себе в футболке «Порту». С «драконами» Деку в сезоне-2003/04 неожиданно выиграл Лигу чемпионов, когда в 1/8 финала португальцы сперва по сумме двух матчей прошли «Манчестер Юнайтед» (3:2), в четвертьфинале оказались сильнее «Лиона» (4:2), а в полуфинале прошли «Депортиво» (1:0). В решающем матче в ЛЧ-2003/04 «Порту» обыграл «Монако» со счетом 3:0, а Деку стал автором одного из мячей «драконов», а также был назван лучшим игроком турнира.

Помимо этого Деку в 2004 году стал чемпионом Португалии вместе с «Порту», а в составе национальной сборной, как уже отмечалось выше, дошел до финала домашнего чемпионата Европы. Учитывая тот фактор, что после перехода в «Барселону» Деку с ходу стал одним из лидеров команды Райкарда, не возникает сомнений, что если бы Португалия выиграла Евро-2004, то именно Деку был бы безусловным фаворитом № 1 в борьбе за Золотой мяч.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

А так свой шанс получил Андрей Шевченко. Украинец на тот момент выступал за «Милан», к которому присоединился летом 1999 года из великолепного «Динамо», созданного Валерием Лобановским. В 2000-м Шевченко с ходу стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А, однако единственный раз чемпионом этой лиги сумел стать именно в сезоне-2003/04, когда он забил 24 мяча и вновь выиграл бомбардирскую гонку в Серии А, обойдя лишь на один гол Альберто Джилардино из «Пармы». Кроме того, в августе 2004 года Шевченко с «Миланом» выиграл еще и Суперкубок Италии, оформив в матче против «Лацио» (3:0) хет-трик, чем однозначно лишний раз привлек к себе внимание со стороны журналистов-респондентов France Football.

В ЛЧ-2003/04 «Милан» завершил свой путь на стадии четвертьфинала, когда сенсационно вылетел от «Депортиво». В первом матче «россонери» на своем поле, казалось бы, решили все свои вопросы относительно прохода дальше (4:1, Шевченко забил один мяч), а вот в ответной игре безнадежно «сгорели» на «Риасоре» со счетом 0:4… Всего в том сезоне Лиги чемпионов Шевченко, который стал обладателем «ушастого» трофея годом ранее, забил 4 мяча. А вот в первой части ЛЧ-2004/05 украинский форвард «Милана» отличился 3 голами в 5 поединках.

Важную роль для Шевченко сыграли и его выступления за национальную сборную. К тому моменту Украина ни разу не участвовала в финальных частях крупных турниров, будь то чемпионат мира или чемпионат Европы. Но под руководством Олега Блохина «сине-желтые» великолепно начали и в целом провели квалификацию на ЧМ-2006, куда в итоге, как и обещал наставник, отобрались с первого места. Жеребьевка определила в соперники украинцам по группе 2 команды Турции, Дании, Греции, Албании, Грузии и Казахстана. Состав участников подобрался очень равный, однако особо выделялись свежеиспеченные чемпионы Европы греки, а также датчане с Йоном-Далем Томассоном на острие атак и весьма сбалансированные турки, в составе которых тогда выступало еще немало игроков, добывших «бронзу» на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее.

В первых пяти матчах того отбора сборная Украины добыла три победы при двух ничьих. Андрей Шевченко сыграл четыре встречи, в которых забил четыре мяча, а больше всего запомнился его дубль в ворота турков на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, когда «сине-желтые» сенсационно разбили соперника со счетом 3:0. Многие считают, что те два мяча сыграли очень значимую роль в итоговой победе Шевченко в Золотом мяче-2004, так как продемонстрировали всем, что Андрей может быть лидером не только для весьма успешного в те годы «Милана», но и для более чем скромной как в плане достижений, так и в плане демонстрируемого уровня игры сборной Украины. Причем успехи последней в квалификации на ЧМ-2006 непосредственно связывались не столько с идеями или тактическим гением Олега Блохина, сколько именно с выдающимся уровнем игры и реализации Шевченко.

По итогу Шевченко удалось опередить Деку на 36 очков, а Роналдиньо – на 42. Аж 27 респондентов отдали украинцу первое место, в то время как португалец получил только 10 таких «признаний», а бразилец – 9. При этом, Шевченко и Роналдиньо получили очки сразу от 40 респондентов, принимавших участие в голосовании, что стало максимум для Золотого мяча-2004.

Тот успех позволил Андрею Шевченко стать лишь третьим украинским футболистом в истории, который становился обладателем престижной премии Золотой мяч. До него это делали Олег Блохин в 1975-м и Игорь Беланов в 1986-м. Примечательно также, что до Артема Довбика в нынешнем году, именно Андрей Шевченко оставался последним украинцем, который номинировался на Золотой мяч. Это было в уже весьма далеком 2006-м, когда лучшим признали итальянского центрбека Фабио Каннаваро, а Шевченко, увы, не набрал ни одного очка в опросе, как и еще 24 футболиста (среди них выделялись Михаэль Баллак, Стивен Джеррард, Уэйн Руни, Арьен Роббен, Бастиан Швайнштайгер, Лилиан Тюрам, Хуан Роман Рикельме, Клод Макелеле и Сеск Фабрегас).

Пока в XXI веке, кроме Шевченко и Довбика, никто из украинских игроков больше не был номинирован на Золотой мяч. Будем верить, что в скором времени эта негативная тенденция изменится в куда более позитивную сторону и Украина получит своего четвертого обладателя самой престижной индивидуальной награды в мире футбола…