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04 сентября 2024, 22:27 |
268
0

До Довбика. Когда в последний раз украинец был номинирован на Золотой мяч?

Обладатель ЗМ 2004 Андрей Шевченко попал в список претендентов и в 2006 году

04 сентября 2024, 22:27 |
268
0
До Довбика. Когда в последний раз украинец был номинирован на Золотой мяч?
Twitter. Артем Довбик и Андрей Шевченко

4 сентября France Football обнародовал список претендентов на Золотой мяч 2024.

Место нашлось и форварду сборной Украины Артему Довбику из Ромы, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе Жироны.

Впервые с 2006 года украинский футболист номинирован на ЗМ. Тогда признание получил легендарный Андрей Шевченко, в коллекции которого уже был ЗМ 2004.

В 2006 Шевченко не набрал ни одного голоса, а награду выиграл Фабио Каннаваро.

Помимо Довбика и Шевченко в XXI веке никто из украинцев не был в списке претендентов на получение главной индивидуальной награды.

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Артем Довбик Андрей Шевченко Золотой мяч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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