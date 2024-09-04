До Довбика. Когда в последний раз украинец был номинирован на Золотой мяч?
Обладатель ЗМ 2004 Андрей Шевченко попал в список претендентов и в 2006 году
4 сентября France Football обнародовал список претендентов на Золотой мяч 2024.
Место нашлось и форварду сборной Украины Артему Довбику из Ромы, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе Жироны.
Впервые с 2006 года украинский футболист номинирован на ЗМ. Тогда признание получил легендарный Андрей Шевченко, в коллекции которого уже был ЗМ 2004.
В 2006 Шевченко не набрал ни одного голоса, а награду выиграл Фабио Каннаваро.
Помимо Довбика и Шевченко в XXI веке никто из украинцев не был в списке претендентов на получение главной индивидуальной награды.
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