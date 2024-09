Довбик в списке, есть ли Месси? Названы все претенденты на Золотой мяч 2024

Издание France Football обнародовало список всех претендентов на приз лучшему футболисту 2024 года – Золотой мяч.

Место нашлось и украинскому форварду Артему Довбику, который на клубном уровне сейчас защищает цвета Ромы, а в прошлом сезоне выступал за Жирону и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

А вот легендарные футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду не были номинированы.

За главную индивидуальную награду поборются 30 футболистов. Церемония вручения состоится в Париже (Франция) 28 октября.

Список претендентов на Золотой мяч 2024:

They're all here! But... who should win it? #ballondor pic.twitter.com/SrkHBrJtuI

