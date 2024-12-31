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Англия
31 декабря 2024, 02:40 |
56
0

«Худшее выступление». Фанаты отреагировали на поражение Челси от Ипсвича

Челси проиграл Ипсвичу на выезде со счетом 0:2

31 декабря 2024, 02:40 |
56
0
«Худшее выступление». Фанаты отреагировали на поражение Челси от Ипсвича
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря, в матче 19-го тура АПЛ «Челси» на выезде проиграл «Ипсвич Таун» со счетом 0:2.

Лиам Делап открыл счет с пенальти на 12-й минуте. В первом тайме на 24-й минуте Жоау Феликс забил, но гол был отменен из-за офсайда. Во втором тайме на 53-й минуте Омари Хатчинсон забил второй мяч для «Ипсвич». Это ужн второе подряд поражение для «Челси» и сейчас они находится на 4-й строчке, набрав 35 очков. «Ипсвич», в свою очередь, продолжает оставаться в зоне вылета, занимая 18-е место с 15 очками.

Это второе поражение подряд, и болельщики «синих» недовольны игрой команды.

AMOTO CFC: «Энцо Мареска в последнее время принимает неверные решения. Вы проиграли последний матч. От сегодняшнего матча ожидалась лучшая форма. Но он выбрал для нас Дисаси. Увольте его уже. Он не должен был давать нам, болельщикам, ложную надежду. Просто сейчас я очень расстроен им».

Asexual Doctor: «Челси» показал худшую игру. Энцо Мареска теряет контроль с его последними выборами состава. Командный дух очень упал; игроки больше не выглядят серьезными. Палмер переживает худший период в своей карьере. Дисаси не заслуживает футболку «Челси».

Suyi: «Челси» 0-0 «Эвертон». «Челси» 1-2 «Фулхэм». «Ипсвич» 0-2 «Челси». Что происходит с «Челси»?? Что случилось? Где мы ошиблись?».

Loky: «Это, несомненно, наше худшее выступление в сезоне».

Temi: «Не могу даже пожаловаться. Они нас хорошо обыграли. Мы вообще не проявили себя».

Endee Football: «Решения и тактика Марески были плохими в последних 3 матчах, и это поражение от «Ипсвича» самое худшее. Ему нужно быстро исправить ситуацию и вернуть тот доминирующий футбол, который мы видели. Время собраться, ведь был шанс побороться за титул...».

ORION: «Пора посадить Палмера на скамейку хотя бы на 2-3 игры, потому что соперники начинают устранять его на поле, они начинают понимать его стиль игры. Если не предпринять меры, они проанализируют его и точно предскажут его волшебство с пенальти. Я искренне ожидал, что Палмер будет на скамейке сегодня».

CANDULSS: «Плохая реализация моментов в первом тайме стоила нам победы, а ошибка во втором тайме поставила точку. У нас есть команда, чтобы исправить ситуацию, но нужно сделать это как можно скорее, потому что такие результаты недопустимы».

Kofi Denzel 14: «Энцо Мареска в последнее время совсем не прав, игроки тоже расслабились, что-то нужно делать как можно скорее».

BlueBird: «Это наше худшее выступление в сезоне на данный момент, и это не вина тренера. Он дал второстепенным игрокам шанс заявить о своих правах на игровое время, но они его испортили. Кайседо тоже был ужасен, ни одного вклада в атаку. Дисаси, у меня нет слов! Позор».

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Челси Ипсвич Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу реакция болельщиков Энцо Мареска Аксель Дисаси Коул Палмер Мойсес Кайседо Лиам Делап Жоау Феликс
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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