ВИДЕО. Вы не поверите, у кого на концерте побывал топ из Реала

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем был замечен на конценте звездного американского репера Lil Baby.

Как известно, футболист наслаждался новогодними каникулами в Дубаи – в столице ОАЭ и состоялся концерт.

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Джуд получал настоящий кайф от концерта и после выступления получил доступ к артисту, пообщавшись с ним и сделав фото на память.

Также на концерте присутствовал защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис, которого связывают с переходом в мадридский «Реал» летом 2025 года.