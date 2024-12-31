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31 декабря 2024, 02:00 |
347
0

ВИДЕО. Вы не поверите, у кого на концерте побывал топ из Реала

Джуд Беллингем оказался фаном американского репера

31 декабря 2024, 02:00 |
347
0
ВИДЕО. Вы не поверите, у кого на концерте побывал топ из Реала
Instagram. Джуд Беллингем и Альфонсо Дэвис

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем был замечен на конценте звездного американского репера Lil Baby.

Как известно, футболист наслаждался новогодними каникулами в Дубаи – в столице ОАЭ и состоялся концерт.

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Джуд получал настоящий кайф от концерта и после выступления получил доступ к артисту, пообщавшись с ним и сделав фото на память.

Также на концерте присутствовал защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис, которого связывают с переходом в мадридский «Реал» летом 2025 года.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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