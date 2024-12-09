Не срослось. Звезда Баварии и цель Реала мог оказаться в Саудовской Аравии

Канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис мог летом оказаться в Саудовской Аравии, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 24-летний фуллбэк привлекал внимание нескольких клубов, даже велись обсуждения касательно возможного трансфера, но трансфер так и не случился. Среди желавших приобрести игрока клубов точно был «Аль-Ахли». В Мюнхене работают над продолжением контракта Альфонсо, за которым все еще следит мадридский «Реал». На данный момент игрок травмирован.

Ранее сообщалось, что стала известна бригада арбитров на матч «Баварии» и «Шахтера».