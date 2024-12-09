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Лига чемпионов
09 декабря 2024, 03:17 | Обновлено 09 декабря 2024, 04:06
49
0

Стало известно, какой арбитр будет работать на матче Шахтер – Бавария

Халил Умут Мелер из Турции будет обслуживать встречу 6-го тура Лиги чемпионов

09 декабря 2024, 03:17 | Обновлено 09 декабря 2024, 04:06
49
0
Стало известно, какой арбитр будет работать на матче Шахтер – Бавария
УЕФА. Халил Умут Мелер

На матч 6-го тура Лиги чемпионов между донецким Шахтером и мюнхенской Баварией назначена турецкая судейская бригада.

Главным арбитром поединка выступит Халил Умут Меллер. Ассистировать ему будут Керем Эрсой и Шеркан Олгюнкан, а роль четвертого арбитра исполнит Арда Кардешлер. За систему VAR будет отвечать швейцарский специалист Федай Сан.

Матч, номинально домашний для «Шахтера», состоится 10 декабря на стадионе «АуфШальке» в немецком Гельзенкирхене. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

После 5 туров «Шахтер» с 4 очками занимает 26-е место в общем зачете Лиги чемпионов, а «Бавария» с 3 победами в 5 матчах идет на 13-й позиции.

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Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов Шахтер - Бавария судейские назначения Халил Умут Мелер
Николай Степанов Источник: УЕФА
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