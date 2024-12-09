Стало известно, какой арбитр будет работать на матче Шахтер – Бавария
Халил Умут Мелер из Турции будет обслуживать встречу 6-го тура Лиги чемпионов
На матч 6-го тура Лиги чемпионов между донецким Шахтером и мюнхенской Баварией назначена турецкая судейская бригада.
Главным арбитром поединка выступит Халил Умут Меллер. Ассистировать ему будут Керем Эрсой и Шеркан Олгюнкан, а роль четвертого арбитра исполнит Арда Кардешлер. За систему VAR будет отвечать швейцарский специалист Федай Сан.
Матч, номинально домашний для «Шахтера», состоится 10 декабря на стадионе «АуфШальке» в немецком Гельзенкирхене. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.
После 5 туров «Шахтер» с 4 очками занимает 26-е место в общем зачете Лиги чемпионов, а «Бавария» с 3 победами в 5 матчах идет на 13-й позиции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
8 декабря киевляне уверенно переиграли соперников 3:0 в 16-м туре УПЛ 2024/25
Звездный супертяжеловес убежден в победе Александра