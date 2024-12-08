Донецкий «Шахтер» прибыл в Гельзенкирхен, где пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 против «Баварии».

Коуч Марино Пушич взял с собой 27 игроков, которые могут принять участие в поединке, а также Педро Энрике, который не сыграет из-за дисквалификации.

Перед 6-м туром ЛЧ команда Марино Пушича занимает 26-е место в турнирной таблице.

Игра между Шахтером и Баварией пройдет 10 декабря в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена».

ФОТО. Шахтер прибыл в Германию на домашний матч ЛЧ против Баварии