Лига чемпионов08 декабря 2024, 22:38 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:53
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ФОТО. Шахтер прибыл в Германию на домашний матч ЛЧ против Баварии
Перед 6-м туром команда Марино Пушича занимает 26-е место
08 декабря 2024, 22:38 | Обновлено 08 декабря 2024, 23:53
466
0
Донецкий «Шахтер» прибыл в Гельзенкирхен, где пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 против «Баварии».
Коуч Марино Пушич взял с собой 27 игроков, которые могут принять участие в поединке, а также Педро Энрике, который не сыграет из-за дисквалификации.
Перед 6-м туром ЛЧ команда Марино Пушича занимает 26-е место в турнирной таблице.
Игра между Шахтером и Баварией пройдет 10 декабря в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена».
ФОТО. Шахтер прибыл в Германию на домашний матч ЛЧ против Баварии
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