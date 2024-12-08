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  4. ФОТО. Шахтер отправился в Гельзенкирхен на матч Лиги чемпионов с Баварией
Лига чемпионов
08 декабря 2024, 20:55 | Обновлено 08 декабря 2024, 21:06
393
11

ФОТО. Шахтер отправился в Гельзенкирхен на матч Лиги чемпионов с Баварией

На матч также отправился Педро Энрике, который не имеет права сыграть

08 декабря 2024, 20:55 | Обновлено 08 декабря 2024, 21:06
393
11
ФОТО. Шахтер отправился в Гельзенкирхен на матч Лиги чемпионов с Баварией
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» отправился в Гельзенкирхен на матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 против «Баварии».

Коуч Марино Пушич определил список из 27 игроков, которые могут принять участие в поединке.

Перед последним туром команда Марино Пушича занимает 26-е место в турнирной таблице.

Игра между Шахтером и Баварией пройдет 10 декабря в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена».

На матч также отправился защитник Педро Энрике, который не имеет права сыграть из-за удаления в матче против ПСВ (2:3) в 5-м туре ЛЧ.

Заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов против Баварии

  • Вратари: Пузанков, Ризнык, Твардовский, Фесюн
  • Защитники: Франьич, Бондарь, Азаров, Винисиус Тобиас, Грам, Матвиенко, Конопля, Фарина
  • Полузащитники: Степаненко, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Марлон, Кевин, Педриньо, Невертон
  • Нападающие: Траоре, Эгиналду, Сикан

ФОТО. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов с Баварией

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 11
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Burevestnik
Судаков і всі легіонери в обоймі!
Баварії звиздець!!! і не один...
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+2
sania
Для повноти картини не вистачає фото, де Тайсон плаче в туалеті...
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Fitness.sports
Ситуация такая что Баварии самой надо очки. Но  посмотрим, пока что погромы кроме аталанты, Шахтёр обходит стороной.
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0
Saar
Вирушив до Баварії....Вазелін взяв !?🤣🤣🤣🤣🤣
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0
Liverpool-FС
Краще не виходити на поле і отримати технаря 3:0, чим вийдуть і обісруться 10:0
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0
avk2307
судя по главному фото гадают.. 
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
Карты картишки, брошены веером
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-4
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