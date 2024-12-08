ФОТО. Шахтер отправился в Гельзенкирхен на матч Лиги чемпионов с Баварией
На матч также отправился Педро Энрике, который не имеет права сыграть
Донецкий «Шахтер» отправился в Гельзенкирхен на матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 против «Баварии».
Коуч Марино Пушич определил список из 27 игроков, которые могут принять участие в поединке.
Перед последним туром команда Марино Пушича занимает 26-е место в турнирной таблице.
Игра между Шахтером и Баварией пройдет 10 декабря в Гельзенкирхене на стадионе «Фелтинс-Арена».
На матч также отправился защитник Педро Энрике, который не имеет права сыграть из-за удаления в матче против ПСВ (2:3) в 5-м туре ЛЧ.
Заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов против Баварии
- Вратари: Пузанков, Ризнык, Твардовский, Фесюн
- Защитники: Франьич, Бондарь, Азаров, Винисиус Тобиас, Грам, Матвиенко, Конопля, Фарина
- Полузащитники: Степаненко, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Марлон, Кевин, Педриньо, Невертон
- Нападающие: Траоре, Эгиналду, Сикан
ФОТО. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов с Баварией
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