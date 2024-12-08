Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пушич определился с заявкой на матч Лиги чемпионов против Баварии
Лига чемпионов
08 декабря 2024, 19:37 |
907
5

Пушич определился с заявкой на матч Лиги чемпионов против Баварии

Поединок состоится 10 декабря в 22:00 по Киеву

08 декабря 2024, 19:37 |
907
5
Пушич определился с заявкой на матч Лиги чемпионов против Баварии
ФК Шахтер. Марино Пушич

Во вторник, 10 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между донецким «Шахтером» и «Баварией».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена», который находится в Гельзенкирхене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после пяти туров Лиги чемпионов. У «Баварии» девять баллов.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер донецкого клуба Марино Пушич определился с заявкой команды на матч против немецкого гранда. Педро Энрике отправился на поединок вместе с командой, но не сыграет из-за дисквалификации.

По теме:
ФОТО. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов с Баварией
Бавария испытала проблемы перед матчем Лиги чемпионов с Шахтером
ВИДЕО. В Шахтере обратились к Усику перед его реваншем с Фьюри
Шахтер Донецк Бавария Лига чемпионов Шахтер - Бавария заявки на Лигу чемпионов заявка Марино Пушич
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Футбол | 08 декабря 2024, 13:18 10
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш

Фанаты были недовольны действиями Анатолия

Динамо – Александрия – 3:0. Киевляны – лидеры УПЛ. Видеообзор матча
Футбол | 08 декабря 2024, 20:32 0
Динамо – Александрия – 3:0. Киевляны – лидеры УПЛ. Видеообзор матча
Динамо – Александрия – 3:0. Киевляны – лидеры УПЛ. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча лидеров УПЛ

ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
Футбол | 08.12.2024, 17:39
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
Футбол | 08.12.2024, 15:47
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 08.12.2024, 09:33
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
«Не готов на все 100%». Легендарный Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
8number
Стьопа вже дома сидів би. А то Пушич ще й випусте і тоді Різнику хоч тікай 
Ответить
+1
avk2307
без Педро...
А тут писали, що він ключовий гравець
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Первый Среди Равных
Только Шахтёр. Только вперёд. Только победа.
Ответить
-3
Первый Среди Равных
There is no other way but to win.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
06.12.2024, 21:44 3
Бокс
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
Рио Фердинанд назвал худшего партнера по команде. Им стал легенда МЮ
07.12.2024, 16:41
Футбол
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
06.12.2024, 21:30 28
Футбол
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
08.12.2024, 02:11 15
Футбол
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
07.12.2024, 07:55 1
Футбол
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
«Просто издевательство». Экс-чемпион из Британии – о реванше Усик – Фьюри
08.12.2024, 10:04
Бокс
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
07.12.2024, 02:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем