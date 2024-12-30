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30 декабря 2024, 00:23 | Обновлено 30 декабря 2024, 00:33
455
0

ФОТО. Вот как живёт Джуд Беллингем. Красочная жизнь звезды Реала

Англичанин показал несколько дней из своей жизни

30 декабря 2024, 00:23 | Обновлено 30 декабря 2024, 00:33
455
0
ФОТО. Вот как живёт Джуд Беллингем. Красочная жизнь звезды Реала
Instagram. Джед Беллингем

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем поделился яркими фото последних нескольких дней своей жизни.

«Мадрид -> Санлун -> Дубай. Необходимый рождественский перерыв, а теперь давайте вернемся к работе! @visit.dubai», – вот так подписал свою публикацию звездный футболист.

Джуд продемонстрировал на всю свою 37,9-миллионную аудиторию семейные праздничные фото, когда он прилетел на игру младшего брата.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также Беллингем показал совместные фото с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и футболистами «Челси» Джейдоном Санчо и Нони Мадуэке.

Не обошлось без фото с «Globe Soccer Awards»: с мамой, наградами и рядом с Криштиану Роналду.

А завершился экскурс в новогодние каникулы несколькими фото Джуда с тусовок и пляжей.

По всему видно, что футболист «Реала» чудесно провел свободное время.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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