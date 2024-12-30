ФОТО. Вот как живёт Джуд Беллингем. Красочная жизнь звезды Реала
Англичанин показал несколько дней из своей жизни
Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем поделился яркими фото последних нескольких дней своей жизни.
«Мадрид -> Санлун -> Дубай. Необходимый рождественский перерыв, а теперь давайте вернемся к работе! @visit.dubai», – вот так подписал свою публикацию звездный футболист.
Джуд продемонстрировал на всю свою 37,9-миллионную аудиторию семейные праздничные фото, когда он прилетел на игру младшего брата.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Также Беллингем показал совместные фото с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и футболистами «Челси» Джейдоном Санчо и Нони Мадуэке.
Не обошлось без фото с «Globe Soccer Awards»: с мамой, наградами и рядом с Криштиану Роналду.
А завершился экскурс в новогодние каникулы несколькими фото Джуда с тусовок и пляжей.
По всему видно, что футболист «Реала» чудесно провел свободное время.
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