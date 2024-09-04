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04 сентября 2024, 21:20 | Обновлено 04 сентября 2024, 22:27
2732
12

В солидной компании. Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024

Артем может получить награду лучшему игроку года по версии France Football

04 сентября 2024, 21:20 | Обновлено 04 сентября 2024, 22:27
2732
12
В солидной компании. Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард Артем Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024.

27-летний нападающий сборной Украины получил признание от авторитетного издания France Football, которое определяет обладателя главной индивидуальной награды в футболе.

В сезоне 2023/24 Артем выступал за испанскую Жирону после перехода из украинского клуба Днепр-1. Вместе с каталонцами от занял третье место чемпионата Испании, а сам завоевал трофей Пичичи, став лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами.

Летом 2024 года Артем покинул жиронцев и присоединился к римской Роме. В текущей кампании на его счет 3 поединка, но пока без результативных действий.

Довбик попал в список претендентов на ЗМ даже несмотря на провальную игру за национальную украинскую команду на Евро-2024. На чемпионате Европы Артем так и не забил, а сине-желтые заняли 4-е место в группе и не сумели выйти в плей-офф.

Церемония вручения Золотого мяча состоится в Париже 28 октября.

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Артем Довбик France Football Золотой мяч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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AleksDnipro
Потужно. Коли останнього разу номінували українських футболістів на Золотий М'яч?
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+10
Показать Скрыть 1 ответ
DaVinci
Аж два українця в номінації на ЗМ) Це дійсно круто) Молодці)
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+4
Sun
Сейчас появится чмошник Первый Среди Равных и напишет: а почему это полено Довбик, а не мега крутой (нет) Яремчук??
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+4
Lucky_Loser
як не крути але це визнання 👌
повністтю згоден, що Артему місце серед претендентів на ЗМ.
да він залежний форвард, да йому треба створювати умови, да на нього має грати команда і не кожна підійде але якщо пазл складеться то він дійсно ГОЛбик🤘
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+3
andre_lui
Логічно. Щоправда зараз Артему не до лаврів
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+3
Владислав Антонов
Дійсно, Артем провів дуже сильний сезон, має бути в топ-30 кандидатів.
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+2
Remark
А де Мудрик? Я не поняв. Шо за лажа, а не рейтинг!
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+2
mastorent
список не полон. мудрыка и васи кобина не хватает
Ответить
0
Fuz1982z
звідки цей бред
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
Паваротті
надувний мяч дайте йому
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-8
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