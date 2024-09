В солидной компании. Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024

Украинский форвард Артем Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024.

27-летний нападающий сборной Украины получил признание от авторитетного издания France Football, которое определяет обладателя главной индивидуальной награды в футболе.

В сезоне 2023/24 Артем выступал за испанскую Жирону после перехода из украинского клуба Днепр-1. Вместе с каталонцами от занял третье место чемпионата Испании, а сам завоевал трофей Пичичи, став лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами.

Летом 2024 года Артем покинул жиронцев и присоединился к римской Роме. В текущей кампании на его счет 3 поединка, но пока без результативных действий.

Довбик попал в список претендентов на ЗМ даже несмотря на провальную игру за национальную украинскую команду на Евро-2024. На чемпионате Европы Артем так и не забил, а сине-желтые заняли 4-е место в группе и не сумели выйти в плей-офф.

Церемония вручения Золотого мяча состоится в Париже 28 октября.

