В солидной компании. Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024
Артем может получить награду лучшему игроку года по версии France Football
Украинский форвард Артем Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024.
27-летний нападающий сборной Украины получил признание от авторитетного издания France Football, которое определяет обладателя главной индивидуальной награды в футболе.
В сезоне 2023/24 Артем выступал за испанскую Жирону после перехода из украинского клуба Днепр-1. Вместе с каталонцами от занял третье место чемпионата Испании, а сам завоевал трофей Пичичи, став лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами.
Летом 2024 года Артем покинул жиронцев и присоединился к римской Роме. В текущей кампании на его счет 3 поединка, но пока без результативных действий.
Довбик попал в список претендентов на ЗМ даже несмотря на провальную игру за национальную украинскую команду на Евро-2024. На чемпионате Европы Артем так и не забил, а сине-желтые заняли 4-е место в группе и не сумели выйти в плей-офф.
Церемония вручения Золотого мяча состоится в Париже 28 октября.
Nominated for the 2024 Ballon d’Or— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024
Artem Dovbik @OfficialASRoma @uafukraine #ballondor pic.twitter.com/UJH4tg3wYx
Nominated for the 2024 Ballon d’Or— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024
Artem Dovbik
AS Roma
Ukraine#ballondor pic.twitter.com/XpWG8ky81K
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повністтю згоден, що Артему місце серед претендентів на ЗМ.
да він залежний форвард, да йому треба створювати умови, да на нього має грати команда і не кожна підійде але якщо пазл складеться то він дійсно ГОЛбик🤘