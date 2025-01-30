Степаненко сравнялся с Тайсоном по количеству матчей в еврокубках

Тарас Степаненко, проведший в поединке с «Боруссией» Д (1:3) последнюю игру в составе «горняков», провел 105-й матч в еврокубковых турнирах. Тем самым он сравнялся с Тайсоном, с которым делит теперь четвертую строчку в списке топ-гвардейцев украинских команд. 76 встреч Степаненко отыграл в Лиге чемпионов, в том числе 66 в основном турнире, и 29 – в Лиге Европе.

К слову, поединок с «Боруссией» оказался юбилейным сразу для четырех футболистов «Шахтера». Валерий Бондарь провел 30-й матч в еврокубках (ЛЧ – 25, ЛЕ – 5), Дмитрий Ризнык – 20-й (ЛЧ – 14, ЛЕ – 2, ЛК – 4), а Артем Бондаренко и Александр Зубков 20-й раз сыграли за горняков в Лиге чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Игрок Клубы Всего ЛЧ ЛЕ ЛК СК 1. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 143 109 34 - - 2. Дарио СРНА Шахтер 137 86 50 - 1 3. Андрей ПЯТОВ Шахтер 132 87 44 - 1 4. Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер 105 76 29 - - ТАЙСОН Металлист (25), 105 49 56 - - Шахтер (80) 6. Олег ГУСЕВ Динамо 98 56 42 - - 7. МАРЛОС Металлист (18), 96 52 44 - - Шахтер (78) 8. Разван РАЦ Шахтер 90 57 32 - 1 Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 90 42 46 2 - 10. Ярослав РАКИЦКИЙ Шахтер 89 63 26 - -

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА.