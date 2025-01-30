Степаненко сравнялся с Тайсоном по количеству матчей в еврокубках
35-летний хавбек горняков провел 105-й матч в евротурнирах
Тарас Степаненко, проведший в поединке с «Боруссией» Д (1:3) последнюю игру в составе «горняков», провел 105-й матч в еврокубковых турнирах. Тем самым он сравнялся с Тайсоном, с которым делит теперь четвертую строчку в списке топ-гвардейцев украинских команд. 76 встреч Степаненко отыграл в Лиге чемпионов, в том числе 66 в основном турнире, и 29 – в Лиге Европе.
К слову, поединок с «Боруссией» оказался юбилейным сразу для четырех футболистов «Шахтера». Валерий Бондарь провел 30-й матч в еврокубках (ЛЧ – 25, ЛЕ – 5), Дмитрий Ризнык – 20-й (ЛЧ – 14, ЛЕ – 2, ЛК – 4), а Артем Бондаренко и Александр Зубков 20-й раз сыграли за горняков в Лиге чемпионов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев украинских клубов в еврокубках
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
ЛК
|
СК
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
143
|
109
|
34
|
-
|
-
|
2.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
137
|
86
|
50
|
-
|
1
|
3.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
132
|
87
|
44
|
-
|
1
|
4.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
105
|
76
|
29
|
-
|
-
|
|
ТАЙСОН
|
Металлист (25),
|
105
|
49
|
56
|
-
|
-
|
|
|
Шахтер (80)
|
|
|
|
|
|
6.
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
98
|
56
|
42
|
-
|
-
|
7.
|
МАРЛОС
|
Металлист (18),
|
96
|
52
|
44
|
-
|
-
|
|
|
Шахтер (78)
|
|
|
|
|
|
8.
|
Разван РАЦ
|
Шахтер
|
90
|
57
|
32
|
-
|
1
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
90
|
42
|
46
|
2
|
-
|
10.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
89
|
63
|
26
|
-
|
-
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА.
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