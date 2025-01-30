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Лига чемпионов
30 января 2025, 11:53 | Обновлено 30 января 2025, 12:13
235
0

Степаненко сравнялся с Тайсоном по количеству матчей в еврокубках

35-летний хавбек горняков провел 105-й матч в евротурнирах

30 января 2025, 11:53 | Обновлено 30 января 2025, 12:13
235
0
Степаненко сравнялся с Тайсоном по количеству матчей в еврокубках
ФК Шахтер. Тарас Степаненко последний раз выходит на поле в составе Шахтера

Тарас Степаненко, проведший в поединке с «Боруссией» Д (1:3) последнюю игру в составе «горняков», провел 105-й матч в еврокубковых турнирах. Тем самым он сравнялся с Тайсоном, с которым делит теперь четвертую строчку в списке топ-гвардейцев украинских команд. 76 встреч Степаненко отыграл в Лиге чемпионов, в том числе 66 в основном турнире, и 29 – в Лиге Европе.

К слову, поединок с «Боруссией» оказался юбилейным сразу для четырех футболистов «Шахтера». Валерий Бондарь провел 30-й матч в еврокубках (ЛЧ – 25, ЛЕ – 5), Дмитрий Ризнык – 20-й (ЛЧ – 14, ЛЕ – 2, ЛК – 4), а Артем Бондаренко и Александр Зубков 20-й раз сыграли за горняков в Лиге чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев украинских клубов в еврокубках

Игрок

Клубы

Всего

ЛЧ

ЛЕ

ЛК

СК

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

143

109

34

-

-

2.

Дарио СРНА

Шахтер

137

86

50

-

1

3.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

132

87

44

-

1

4.

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

105

76

29

-

-

ТАЙСОН

Металлист (25),

105

49

56

-

-

Шахтер (80)

6.

Олег ГУСЕВ

Динамо

98

56

42

-

-

7.

МАРЛОС

Металлист (18),

96

52

44

-

-

Шахтер (78)

8.

Разван РАЦ

Шахтер

90

57

32

-

1

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

90

42

46

2

-

10.

Ярослав РАКИЦКИЙ

Шахтер

89

63

26

-

-

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); ЛК - Лига конференций; СК - Суперкубок УЕФА.

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цифры и факты Тарас Степаненко Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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