Лунин в списке! Названы претенденты на звание лучшего вратаря года

Авторитетное издание France Football назвало претендентов на звание лучшего вратаря года.

В списке нашлось место вратарю «Реала» и сборной Украины Андрею Лунину. В минувшем сезоне Лунин стал основным вратарем мадридцев после травмы Тибо Куртуа.

Андрей помог команде выиграть чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

Конкурентами Лунина являются Джанлуиджи Доннарумма, Грегор Кобель, Майк Меньян, Гиорги Мамардашвили, Диогу Кошта, Эмилиано Мартинес, Унаи Симон, Ян Зоммер и Ронвен Уильямс.

Награду будут вручать в конце года.