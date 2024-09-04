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  4. Лунин в списке! Названы претенденты на звание лучшего вратаря года
Испания
04 сентября 2024, 19:51 | Обновлено 04 сентября 2024, 20:57
1369
8

Лунин в списке! Названы претенденты на звание лучшего вратаря года

Андрей будет бороться за звание лучшего кипера года

04 сентября 2024, 19:51 | Обновлено 04 сентября 2024, 20:57
1369
8
Лунин в списке! Названы претенденты на звание лучшего вратаря года
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Авторитетное издание France Football назвало претендентов на звание лучшего вратаря года.

В списке нашлось место вратарю «Реала» и сборной Украины Андрею Лунину. В минувшем сезоне Лунин стал основным вратарем мадридцев после травмы Тибо Куртуа.

Андрей помог команде выиграть чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

Конкурентами Лунина являются Джанлуиджи Доннарумма, Грегор Кобель, Майк Меньян, Гиорги Мамардашвили, Диогу Кошта, Эмилиано Мартинес, Унаи Симон, Ян Зоммер и Ронвен Уильямс.

Награду будут вручать в конце года.

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Андрей Лунин Реал Мадрид France Football Ян Зоммер Гиорги Мамардашвили Диогу Кошта Грегор Кобель Майк Меньян Джанлуиджи Доннарумма Унаи Симон Эмилиано Мартинес
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 8
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DaVinci
Молодець)
Класна гра в ЛЧ і в Ла Лізі дала свої плоди)
Ще один доказ того, що заслуги оцінюють за результатами сезону, а не за 1 матч
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+3
antt
Короче кажучи неочікувано. Але там така велика компанія тому виникає припущення що важко було туди не потрапити голкіперу Реала хоч першої половини року як і кінця минулого. Хоча написали його ім'я і прізвище якось зовсім!
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+2
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GloryUkraine
Лунін провів хороший сезон за Реал. 
А збірній, з такою грою, нічого не світило, що з Луніним, що без. Румуни не Луніна, а збірну неспроможних ні на що мажорів  винесли в одні ворота.
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+1
andre_lui
Молодець! 
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0
Orcas419
Дурачок под ником saar ушел в запой
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0
Chieftain
Вони що там зовсім бовдури, який ще Лунін😂
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-10
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