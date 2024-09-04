Испания04 сентября 2024, 19:51 | Обновлено 04 сентября 2024, 20:57
1369
8
Лунин в списке! Названы претенденты на звание лучшего вратаря года
Андрей будет бороться за звание лучшего кипера года
04 сентября 2024, 19:51 | Обновлено 04 сентября 2024, 20:57
1369
8
Авторитетное издание France Football назвало претендентов на звание лучшего вратаря года.
В списке нашлось место вратарю «Реала» и сборной Украины Андрею Лунину. В минувшем сезоне Лунин стал основным вратарем мадридцев после травмы Тибо Куртуа.
Андрей помог команде выиграть чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.
Конкурентами Лунина являются Джанлуиджи Доннарумма, Грегор Кобель, Майк Меньян, Гиорги Мамардашвили, Диогу Кошта, Эмилиано Мартинес, Унаи Симон, Ян Зоммер и Ронвен Уильямс.
Награду будут вручать в конце года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 сентября 2024, 07:44 5
Энтони выделил Мухаммеда Али
Футбол | 04 сентября 2024, 15:35 11
В список попали 29 футболистов
Футбол | 03.09.2024, 22:25
Футбол | 04.09.2024, 20:48
Футбол | 03.09.2024, 22:50
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.09.2024, 03:39 2
03.09.2024, 10:25 16
03.09.2024, 21:17 6
03.09.2024, 08:51
03.09.2024, 12:02 30
03.09.2024, 03:59
02.09.2024, 17:10 5
04.09.2024, 02:31 4
Класна гра в ЛЧ і в Ла Лізі дала свої плоди)
Ще один доказ того, що заслуги оцінюють за результатами сезону, а не за 1 матч
А збірній, з такою грою, нічого не світило, що з Луніним, що без. Румуни не Луніна, а збірну неспроможних ні на що мажорів винесли в одні ворота.