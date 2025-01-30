Бущан признался, о чем жалеет за карьеру в Динамо

Голкипер национальной сборной Украины Георгий Бущан, покинувший киевское «Динамо», перейдя в чемпионат Саудовской Аравии, вспомнил моменты, о которых сожалеет.

- А есть ли что-нибудь, о чем сожалеешь?

– Конечно, есть. По-видимому, это связано с травмами. Жаль, что так мало сыграл, – сказал Бущан.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко обратился к Георгию Бущану после ухода голкипера в Саудовскую Аравию.