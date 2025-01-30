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Украина. Премьер лига
30 января 2025, 12:11 | Обновлено 30 января 2025, 13:03
1314
2

Бущан признался, о чем жалеет за карьеру в Динамо

Голкипер пожаловался на травмы

30 января 2025, 12:11 | Обновлено 30 января 2025, 13:03
1314
2
Бущан признался, о чем жалеет за карьеру в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер национальной сборной Украины Георгий Бущан, покинувший киевское «Динамо», перейдя в чемпионат Саудовской Аравии, вспомнил моменты, о которых сожалеет.

- А есть ли что-нибудь, о чем сожалеешь?

– Конечно, есть. По-видимому, это связано с травмами. Жаль, что так мало сыграл, – сказал Бущан.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко обратился к Георгию Бущану после ухода голкипера в Саудовскую Аравию.

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Георгий Бущан Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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Alexander Киев
Бущан зізнався, що Дирнама - це не клуб, а зборище ФК ОПЗЖ
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