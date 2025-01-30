Украина. Премьер лига30 января 2025, 12:11 | Обновлено 30 января 2025, 13:03
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Бущан признался, о чем жалеет за карьеру в Динамо
Голкипер пожаловался на травмы
30 января 2025, 12:11 | Обновлено 30 января 2025, 13:03
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Голкипер национальной сборной Украины Георгий Бущан, покинувший киевское «Динамо», перейдя в чемпионат Саудовской Аравии, вспомнил моменты, о которых сожалеет.
- А есть ли что-нибудь, о чем сожалеешь?
– Конечно, есть. По-видимому, это связано с травмами. Жаль, что так мало сыграл, – сказал Бущан.
Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко обратился к Георгию Бущану после ухода голкипера в Саудовскую Аравию.
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