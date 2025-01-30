Бущан дал совет Нещерету и Моргуну после ухода из Динамо

Голкипер национальной сборной Украины Георгий Бущан, покинувший киевское «Динамо», перейдя в чемпионат Саудовской Аравии, дал совет Руслану Нещерету и Валентину Моргуну.

– Какой публичный совет ты дал бы Моргуну и Нещерету, если они остаются «за старшего» на вратарской и будут конкурировать между собой?

– У них будет упорная борьба. Они и сами все знают, я им ничего не могу посоветовать. Михаил Леонидович делает очень хорошее дело, поэтому они знают свои сильные качества и должны использовать их, – сказал Бущан.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко обратился к Георгию Бущану после ухода голкипера в Саудовскую Аравию.