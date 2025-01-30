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  4. Бущан дал совет Нещерету и Моргуну после ухода из Динамо
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 11:43 | Обновлено 30 января 2025, 12:18
1329
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Бущан дал совет Нещерету и Моргуну после ухода из Динамо

Георгий Бущан считает, что у киевского клуба хорошая вратарская позиция

30 января 2025, 11:43 | Обновлено 30 января 2025, 12:18
1329
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Бущан дал совет Нещерету и Моргуну после ухода из Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Голкипер национальной сборной Украины Георгий Бущан, покинувший киевское «Динамо», перейдя в чемпионат Саудовской Аравии, дал совет Руслану Нещерету и Валентину Моргуну.

– Какой публичный совет ты дал бы Моргуну и Нещерету, если они остаются «за старшего» на вратарской и будут конкурировать между собой?

– У них будет упорная борьба. Они и сами все знают, я им ничего не могу посоветовать. Михаил Леонидович делает очень хорошее дело, поэтому они знают свои сильные качества и должны использовать их, – сказал Бущан.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко обратился к Георгию Бущану после ухода голкипера в Саудовскую Аравию.

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Валентин Моргун Георгий Бущан Руслан Нещерет Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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