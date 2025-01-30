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  4. ФОТО. Поблагодарили легенду. Игроки Шахтера попрощались со Степанко
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 11:59 | Обновлено 30 января 2025, 12:12
852
0

ФОТО. Поблагодарили легенду. Игроки Шахтера попрощались со Степанко

Тарас продолжит карьеру в Турции

30 января 2025, 11:59 | Обновлено 30 января 2025, 12:12
852
0
ФОТО. Поблагодарили легенду. Игроки Шахтера попрощались со Степанко
ФК Шахтер

29 января были проведены поединки восьмого тура Лиги чемпионов.

Донецкий «Шахтер» в гостях встретился с дортмундской «Боруссией» на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Футбольное противостояние закончилось поражением горняков со счетом 1:3. Единственный мяч за «Шахтер» забил Марлон Гомес.

Как итог, украинский коллектив занял 27 место, вылетев из еврокубка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Последний матч за донецкий «Шахтер» отыграл Тарас Степаненко, который продолжит карьеру в турецком «Эюпспоре».

Опорный полузащитник начал поединок со скамейки запасных, однако главный тренер выпустил игрока на 89-й минуте.

После матча футболисты «Шахтера» вместе с руководителями клуба поблагодарили Степаненко за долгое время, проведенное в команде.

«Эмоциональное прощание Тараса Степаненко с командой.

Легенда навсегда! Спасибо за все, Тарас!», – написано в Telegram-канале клуба.

ФОТО. Поблагодарили легенду. Игроки Шахтера попрощались со Степаненко

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Тарас Степаненко чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига фото Боруссия Дортмунд Лига чемпионов
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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