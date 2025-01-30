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Лига чемпионов
30 января 2025, 12:07 | Обновлено 30 января 2025, 13:05
144
1

Шахтер 10-й раз уступил немецкому клубу в Лиге чемпионов

Украинские клубы потерпели 30-е поражение в гостевых баталиях с командами из Германии

30 января 2025, 12:07 | Обновлено 30 января 2025, 13:05
144
1
Шахтер 10-й раз уступил немецкому клубу в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Проигрыш от «Боруссии» (1:3) стал 10-м для «Шахтера» в поединках с клубами из Германии в Лиге чемпионов. 6 раз горняки уступали немцам в гостях и 4 – дома. 4 поражения нанесла оранжево-черным дортмундская «Боруссия», по 2 – «Бавария» и «Боруссия» из Менхенгладбаха, по 1 – «Байер» и «Лейпциг».

Между тем поражение в Дортмунде оказалось 30-м для украинских команд в гостевых еврокубковых баталиях с клубами из Германии. 16 раз наши коллективы уступали немцам на выезде в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 14 – в Лиге (Кубке) чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 поражений Шахтера от команд из Германии в Лиге чемпионов

Дата

Стадия

Тренер Шахтера

Соперник

Счет

1.

07.08.2001

КР3

Виктор ПРОКОПЕНКО

Боруссия Д

0:2 (д)

2.

22.08.2001

КР3

Виктор ПРОКОПЕНКО

Боруссия Д

1:3 (г)

3.

05.03.2013

1/8

Мирча ЛУЧЕСКУ

Боруссия Д

0:3 (г)

4.

23.10.2013

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Байер

0:4 (г)

5.

11.03.2015

1/8

Мирча ЛУЧЕСКУ

Бавария

0:7 (г)

6.

03.11.2020

ГТ

Луиш КАШТРУ

Боруссия М

0:6 (д)

7.

25.11.2020

ГТ

Луиш КАШТРУ

Боруссия М

0:4 (г)

8.

02.11.2022

ГТ

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Лейпциг

0:4 (д)

9.

10.12.2024

ОТ

Марино ПУШИЧ

Бавария

1:5 (д)

10.

29.01.2025

ОТ

Марино ПУШИЧ

Боруссия Д

1:3 (г)

ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Saar
О, ювілей! Торт вже є !??🤣🤣
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