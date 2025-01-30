Шахтер 10-й раз уступил немецкому клубу в Лиге чемпионов

Проигрыш от «Боруссии» (1:3) стал 10-м для «Шахтера» в поединках с клубами из Германии в Лиге чемпионов. 6 раз горняки уступали немцам в гостях и 4 – дома. 4 поражения нанесла оранжево-черным дортмундская «Боруссия», по 2 – «Бавария» и «Боруссия» из Менхенгладбаха, по 1 – «Байер» и «Лейпциг».

Между тем поражение в Дортмунде оказалось 30-м для украинских команд в гостевых еврокубковых баталиях с клубами из Германии. 16 раз наши коллективы уступали немцам на выезде в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 14 – в Лиге (Кубке) чемпионов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 поражений Шахтера от команд из Германии в Лиге чемпионов

Дата Стадия Тренер Шахтера Соперник Счет 1. 07.08.2001 КР3 Виктор ПРОКОПЕНКО Боруссия Д 0:2 (д) 2. 22.08.2001 КР3 Виктор ПРОКОПЕНКО Боруссия Д 1:3 (г) 3. 05.03.2013 1/8 Мирча ЛУЧЕСКУ Боруссия Д 0:3 (г) 4. 23.10.2013 ГТ Мирча ЛУЧЕСКУ Байер 0:4 (г) 5. 11.03.2015 1/8 Мирча ЛУЧЕСКУ Бавария 0:7 (г) 6. 03.11.2020 ГТ Луиш КАШТРУ Боруссия М 0:6 (д) 7. 25.11.2020 ГТ Луиш КАШТРУ Боруссия М 0:4 (г) 8. 02.11.2022 ГТ Игор ЙОВИЧЕВИЧ Лейпциг 0:4 (д) 9. 10.12.2024 ОТ Марино ПУШИЧ Бавария 1:5 (д) 10. 29.01.2025 ОТ Марино ПУШИЧ Боруссия Д 1:3 (г)

ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.