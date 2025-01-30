Шахтер 10-й раз уступил немецкому клубу в Лиге чемпионов
Украинские клубы потерпели 30-е поражение в гостевых баталиях с командами из Германии
Проигрыш от «Боруссии» (1:3) стал 10-м для «Шахтера» в поединках с клубами из Германии в Лиге чемпионов. 6 раз горняки уступали немцам в гостях и 4 – дома. 4 поражения нанесла оранжево-черным дортмундская «Боруссия», по 2 – «Бавария» и «Боруссия» из Менхенгладбаха, по 1 – «Байер» и «Лейпциг».
Между тем поражение в Дортмунде оказалось 30-м для украинских команд в гостевых еврокубковых баталиях с клубами из Германии. 16 раз наши коллективы уступали немцам на выезде в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 14 – в Лиге (Кубке) чемпионов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 поражений Шахтера от команд из Германии в Лиге чемпионов
|
|
Дата
|
Стадия
|
Тренер Шахтера
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
07.08.2001
|
КР3
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Боруссия Д
|
0:2 (д)
|
2.
|
22.08.2001
|
КР3
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
Боруссия Д
|
1:3 (г)
|
3.
|
05.03.2013
|
1/8
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Боруссия Д
|
0:3 (г)
|
4.
|
23.10.2013
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Байер
|
0:4 (г)
|
5.
|
11.03.2015
|
1/8
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Бавария
|
0:7 (г)
|
6.
|
03.11.2020
|
ГТ
|
Луиш КАШТРУ
|
Боруссия М
|
0:6 (д)
|
7.
|
25.11.2020
|
ГТ
|
Луиш КАШТРУ
|
Боруссия М
|
0:4 (г)
|
8.
|
02.11.2022
|
ГТ
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Лейпциг
|
0:4 (д)
|
9.
|
10.12.2024
|
ОТ
|
Марино ПУШИЧ
|
Бавария
|
1:5 (д)
|
10.
|
29.01.2025
|
ОТ
|
Марино ПУШИЧ
|
Боруссия Д
|
1:3 (г)
ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.
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