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  4. Запрос от Хаби Алонсо. Воспитанник Реала усилит оборону чемпионов Германии
Германия
28 января 2025, 14:19 |
469
0

Запрос от Хаби Алонсо. Воспитанник Реала усилит оборону чемпионов Германии

Марио Эрмосо переходит в «Байер»

28 января 2025, 14:19 |
469
0
Запрос от Хаби Алонсо. Воспитанник Реала усилит оборону чемпионов Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Эрмосо

Испанский защитник римской «Ромы» Марио Эрмосо переходит в «Байер», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний футболист, трансфер которого запросил главный тренер «аптекарей» Хаби Алонсо, переходит на полгода в аренду с покрытием зарплаты. Медосмотр назначен, устная договоренность достигнута, в ближайшее время состоится проверка документов.

Марио Эрмосо является воспитанником мадридского «Реала».

В «Роме »играет украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что «Байер» арендует атакующего игрока «Астон Виллы».

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Марио Эрмосо Байер Реал Мадрид трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги Рома Рим Артем Довбик Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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