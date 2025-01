Запрос от Хаби Алонсо. Воспитанник Реала усилит оборону чемпионов Германии

Испанский защитник римской «Ромы» Марио Эрмосо переходит в «Байер», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний футболист, трансфер которого запросил главный тренер «аптекарей» Хаби Алонсо, переходит на полгода в аренду с покрытием зарплаты. Медосмотр назначен, устная договоренность достигнута, в ближайшее время состоится проверка документов.

Марио Эрмосо является воспитанником мадридского «Реала».

В «Роме »играет украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что «Байер» арендует атакующего игрока «Астон Виллы».

