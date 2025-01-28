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  4. Замена Довбику. Рома определилась с бюджетом и потенциальными кандидатами
Италия
28 января 2025, 15:01 |
653
0

Замена Довбику. Рома определилась с бюджетом и потенциальными кандидатами

Руководство итальянского клуба выделит на трансферы 15 млн евро

28 января 2025, 15:01 |
653
0
Замена Довбику. Рома определилась с бюджетом и потенциальными кандидатами
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Руководство итальянской «Ромы» определилось с бюджетом и потенциальными кандидатами на позицию форварда во время зимнего трансферного окна.

Украинский футболист Артем Довбик останется игроком стартового состава, однако тренерский штаб планирует использовать вместо него других футболистов в менее значимых поединках. В римском клубе готовы потратить на это подписание около 15 млн евро и даже составили список потенциальных кандидатов на переход в «Рому»:

  • Лоренцо Лукка (Удинезе)
  • Брайан Бробби (Аякс)
  • Бету (Эвертон)
  • Кристиан Шпенди (Чезена)
  • Исаак Ромеро (Севилья)

Сообщается, что руководство римского клуба может столкнуться с двумя проблемами при осуществлении этих трансферов – слишком высокая стоимость некоторых игроков и нежелание клубов расставаться с футболистами во время зимнего окна.

Ранее сообщалось, что итальянские СМИ оценили игру украинского форварда в матче Серии А.

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Рома Рим Артем Довбик трансферы трансферы Серии A Лоренцо Лукка Брайан Бробби Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) Исаак Ромеро Аякс Севилья Эвертон Чезена трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Микола Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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