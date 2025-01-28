Замена Довбику. Рома определилась с бюджетом и потенциальными кандидатами

Руководство итальянской «Ромы» определилось с бюджетом и потенциальными кандидатами на позицию форварда во время зимнего трансферного окна.

Украинский футболист Артем Довбик останется игроком стартового состава, однако тренерский штаб планирует использовать вместо него других футболистов в менее значимых поединках. В римском клубе готовы потратить на это подписание около 15 млн евро и даже составили список потенциальных кандидатов на переход в «Рому»:

Лоренцо Лукка (Удинезе)

Брайан Бробби (Аякс)

Бету (Эвертон)

Кристиан Шпенди (Чезена)

Исаак Ромеро (Севилья)

Сообщается, что руководство римского клуба может столкнуться с двумя проблемами при осуществлении этих трансферов – слишком высокая стоимость некоторых игроков и нежелание клубов расставаться с футболистами во время зимнего окна.

Ранее сообщалось, что итальянские СМИ оценили игру украинского форварда в матче Серии А.