Замена Довбику. Рома определилась с бюджетом и потенциальными кандидатами
Руководство итальянского клуба выделит на трансферы 15 млн евро
Руководство итальянской «Ромы» определилось с бюджетом и потенциальными кандидатами на позицию форварда во время зимнего трансферного окна.
Украинский футболист Артем Довбик останется игроком стартового состава, однако тренерский штаб планирует использовать вместо него других футболистов в менее значимых поединках. В римском клубе готовы потратить на это подписание около 15 млн евро и даже составили список потенциальных кандидатов на переход в «Рому»:
- Лоренцо Лукка (Удинезе)
- Брайан Бробби (Аякс)
- Бету (Эвертон)
- Кристиан Шпенди (Чезена)
- Исаак Ромеро (Севилья)
Сообщается, что руководство римского клуба может столкнуться с двумя проблемами при осуществлении этих трансферов – слишком высокая стоимость некоторых игроков и нежелание клубов расставаться с футболистами во время зимнего окна.
Ранее сообщалось, что итальянские СМИ оценили игру украинского форварда в матче Серии А.
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