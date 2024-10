Месси и Суарес выйдут в основе Интер Майами на матч с Атлантой Юнайтед

В ночь на 26 октября состоится первый матч серии 1/8 финала плей-офф MLS между командами Интер Майами и Атланта.

Поединок пройдет на стадионе Чейз Арена в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 03:30 по Киеву.

Лионель Месси и Луис Суарес выйдут в основе Интер Майами на матч с Атлантой Юнайтед.

Украинский защитник Сергей Кривцов не включен в заявку на матч плей-офф MLS.

Стартовые составы команд

