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МЛС США
Интер Майами
26.10.2024 03:30 – FT 2 : 1
Атланта Юнайтед
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Major League Soccer
26 октября 2024, 06:23 | Обновлено 26 октября 2024, 06:30
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Интер Майами – Атланта – 2:1. Ассист Месси, пушка Альбы. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор первого матча серии 1/8 финала плей-офф MLS

26 октября 2024, 06:23 | Обновлено 26 октября 2024, 06:30
260
0
Интер Майами – Атланта – 2:1. Ассист Месси, пушка Альбы. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 26 октября состоялся первый матч серии 1/8 финала плей-офф MLS между командами Интер Майами и Атланта Юнайтед.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет открыл уругвайский форвард Луис Суарес на 2-й минуте матча. Гости сравняли счет на 39-й минуте усилиями Саба Лобжанидзе.

На 60-й минуте Лионель Месси сделал ассист на Жорди Альбу, который мощно пробил издалека и стал автором победного гола для Интер Майами (2:1).

Плей-офф MLS 2024

1/8 финала (четвертьфинал Восточной конференции)

Первый матч, 26 октября

Интер Майами – Атланта Юнайтед – 2:1

Голы: Луис Суарес, 2, Жорди Альба, 60 (ассист: Лионель Месси) – Саба Лобжанидзе, 39

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Интер Майами).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Саба Лобжанидзе (Атланта Юнайтед).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
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Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Лионель Месси Сергей Кривцов Серхио Бускетс Жорди Альба видео голов и обзор Интер Майами Атланта Юнайтед
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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