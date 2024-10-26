Интер Майами – Атланта – 2:1. Ассист Месси, пушка Альбы. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор первого матча серии 1/8 финала плей-офф MLS
В ночь на 26 октября состоялся первый матч серии 1/8 финала плей-офф MLS между командами Интер Майами и Атланта Юнайтед.
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Счет открыл уругвайский форвард Луис Суарес на 2-й минуте матча. Гости сравняли счет на 39-й минуте усилиями Саба Лобжанидзе.
На 60-й минуте Лионель Месси сделал ассист на Жорди Альбу, который мощно пробил издалека и стал автором победного гола для Интер Майами (2:1).
Плей-офф MLS 2024
1/8 финала (четвертьфинал Восточной конференции)
Первый матч, 26 октября
Интер Майами – Атланта Юнайтед – 2:1
Голы: Луис Суарес, 2, Жорди Альба, 60 (ассист: Лионель Месси) – Саба Лобжанидзе, 39
События матча
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