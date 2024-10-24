В ночь на 26 октября состоится первый матч серии 1/8 финала плей-офф MLS между командами Интер Майами и Атланта.

Поединок пройдет на стадионе Чейз Арена в Форт Лодердейле. Время начала встречи – 03:30 по Киеву.

MLS организует уникальную трансляцию игры. К звездному аргентинскому форварду цаплей Лионелю Месси прикрепят камеру и любой желающий сможет посмотреть трансляцию поединка от лица обладателя восьмых Золотых мячей в официальном Tik-Tok-аккаунте лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для этого нужно перейти на страницу MLS в социальной сети и подать заявку на просмотр. Ваш запрос быстро обработается, и вы будете зарегистрированы для просмотра.

Противостояние Интер Майами – Атланта состоит из серии до двух побед. Вторая игра запланирована на 3 ноября. Дата возможной третьей встречи в случае надобности – 9 ноября.

В составе Интер Майами, помимо Месси, также выступают такие экс-звезды Барселоны, как Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Цвета клуба Дэвида Бекхэма защищает и украинский центральный защитник Сергей Кривцов.

Интер Майами – Атланта. Трансляция от лица Месси. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция матча будет доступна после регистрации на нее в Tik-Tok-аккаунте MLS.