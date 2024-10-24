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МЛС США
Монреаль Импакт
23.10.2024 02:30 – FT 2 : 2
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Атланта Юнайтед
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Major League Soccer
24 октября 2024, 02:43 |
23
0

Определен первый соперник Интер Майами и Месси в плей-офф MLS

В ночь на 23 октября Атланта выбила Монреаль в поединке за wild card в серии пенальти

24 октября 2024, 02:43 |
23
0
Определен первый соперник Интер Майами и Месси в плей-офф MLS
ФК Атланта Юнайтед

В ночь на 23 октября состоялся матч 1/16 финала плей-офф MLS (поединок за wild card) между командами Монреаль и Атланта, который определил первого соперника Интер Майами.

Основное время игры завершилась со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказалась Атланта – 5:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Интер Майами, который выиграл регулярку заокеанской лиги, вместе с Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Сергеем Кривцовым первый поединок против Аталанты проведет 26 октября. Вторая игра запланирована на 3 ноября. Дата возможной третьей встречи в случае надобности – 9 ноября (противостояния длится до 2 побед).

MLS. 1/16 финала

Монреаль – Атланта – 2:2 (пен. 4:5)

Голы: Мартинес, 63, 89 (пен.) – Леннон, 29, Грегерсен, 44

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Хосеф Мартинес (Монреаль Импакт).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Хосеф Мартинес (Монреаль Импакт).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Стиан Грегерсен (Атланта Юнайтед).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Брукс Леннон (Атланта Юнайтед).
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Клуб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед Интер Майами видео голов и обзор серия пенальти Лионель Месси Сергей Кривцов Луис Суарес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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