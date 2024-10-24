Определен первый соперник Интер Майами и Месси в плей-офф MLS
В ночь на 23 октября Атланта выбила Монреаль в поединке за wild card в серии пенальти
В ночь на 23 октября состоялся матч 1/16 финала плей-офф MLS (поединок за wild card) между командами Монреаль и Атланта, который определил первого соперника Интер Майами.
Основное время игры завершилась со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказалась Атланта – 5:4.
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Интер Майами, который выиграл регулярку заокеанской лиги, вместе с Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Сергеем Кривцовым первый поединок против Аталанты проведет 26 октября. Вторая игра запланирована на 3 ноября. Дата возможной третьей встречи в случае надобности – 9 ноября (противостояния длится до 2 побед).
MLS. 1/16 финала
Монреаль – Атланта – 2:2 (пен. 4:5)
Голы: Мартинес, 63, 89 (пен.) – Леннон, 29, Грегерсен, 44
Видеообзор матча:
События матча
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