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Major League Soccer
20 октября 2024, 09:15 | Обновлено 20 октября 2024, 09:31
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С кем сыграют Месси и Кривцов? Определены все участники плей-офф MLS 2024

В ночь на 20 октября завершились матчи последнего тура регулярного сезона заокеанской лиги

20 октября 2024, 09:15 | Обновлено 20 октября 2024, 09:31
190
0
С кем сыграют Месси и Кривцов? Определены все участники плей-офф MLS 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 20 октября завершились матчи последнего тура регулярного сезона Major League Soccer (MLS) и были определены все участники плей-офф.

Интер Майами выиграл Восточную конференцию и завоевал трофей MLS Supporters’ Shield. Лионель Месси и компания набрали рекордные для лиги 74 очка и будут стартовать в плей-офф с 1/8 финала. Соперник клуба Дэвида Бекхэма, за который выступает украинский защитник Сергей Кривцов, определится в паре Монреаль – Аталанта.

Действующий обладатель кубка MLS Коламбус Крю и украинец Евгений Чеберко заняли второе место. В 1/8 финала бригада сыграет против Ньй-Йорк Ред Буллс, с которым сегодня провели очный поединок в последнем туре регулярки (3:2 + гол Чеберко).

На третьем месте в Восточной конференции расположился Цинциннати. Цвета этой команды защищает арендованный у Шахтера форвард Кевин Келси.

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Судьба первого места в Западной конференции решилась на 90+11-й минуте матча Хюстон Динамо – Лос-Анджелес Гэлакси. Гостям достаточно было сыграть вничью, но они пропустили в самой концовке встречи и не сумели набрать необходимое 1 очко. А вот их сосед Лос-Анджелес переиграл Сан-Хосе Эртквейс и набрал такое же количество пунктов – 64. Из-за лучшей разницы забитых и пропущенных именно ФК Лос-Анджелес выиграл Западную конференцию.

В плей-офф не сумел пробиться клуб Остин, за который играет украинский центрбек Александр Сваток. Команда из Техаса расположилась на итоговом 10-м месте с 42 очками. В 1/16 финала вышли Ванкувер и Портленд Тимберс, у которых по 47 баллов.

Плей-офф начнется 22 октября, а финал состоится 7 декабря. Матчи 1-го и 2-го раунда будут состоять из серии до двух побед. На этой стадии не ведется общий счет забитых и пропущенных, поэтому матчи серии с равными результатами переходят непосредственно к серии пенальти для определения победителя. Оставшиеся три раунда — полуфинал конференции (1/4 финала плей-офф), финал конференции (1/2 финала плей-офф) и Кубок MLS (финальный матч за Кубок) — будут состоять из одного матча, сыгранными с дополнительным временем и серией пенальти, если по завершению 90 минут на табло будет ничья.

Участник плей-офф MLS 2024 из Восточной конференции:

  • 1/8 финала: Интер Майами, Коламбус Крю, Цинциннати, Орландо Сити, Шарлотт, Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк Ред Буллс
  • 1/16 финала (матч за wild card): Монреаль, Атланта

Участник плей-офф MLS 2024 из Западной конференции:

  • 1/8 финала: Лос-Анджелес, Лос-Анджелес Гэлакси, Реал Солт-Лейк, Сиэтл Саундерс, Хьюстон Динамо, Миннесота, Колорадо Рэпидс
  • 1/16 финала (матч за wild card): Ванкувер, Портленд Тимберс

Сетка плей-офф Кубка MLS 2024:

Итоговая таблица Западной конференции

Итоговая таблица Восточной конференции

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Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес (MLS) Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс Портленд Тимберс Интер Майами Коламбус Крю Цинциннати (MLS) Орландо Сити Шарлотт (MLS) Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз Клуб де Фут Монреаль Атланта Юнайтед Остин (MLS) Александр Сваток Лионель Месси Луис Суарес Сергей Кривцов Евгений Чеберко Кевин Келси статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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