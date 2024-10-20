В ночь на 20 октября состоялся матч очередного тура MLS между командами Нью-Йорк Ред Буллз и Коламбус Крю.

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Поединок прошел на стадионе Ред Булл Арена в Харрисоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Второй гол для Коламбус Крю забил украинский защитник Евгений Чеберко. Для него это первый мяч в американской лиге.

Дубль у хозяев оформил экс-игрок РБ Лейпциг Эмиль Форсберг, который практически спас ничью. Однако на 90+7-й отличился Мальте Амундсен и вырвал победу для действующих чемпионов MLS.

MLS. 19–20 октября

Ньюй-Йорк Ред Буллз – Коламбус Крю – 2:3

Голы: Форсберг, 78, 87 (пен.) – Джексон, 2, Чеберко, 14, Амундсен, 90+7

Видеообзор матча: