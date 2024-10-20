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МЛС США
Нью-Йорк Ред Буллз
20.10.2024 01:00 – 90+ 2 : 3
Коламбус Крю
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
20 октября 2024, 05:06 |
45
0

Нью-Йорк Ред Буллз – Коламбус Крю – 2:3. Как забил Чеберко. Видео голов

Смотрите видеообзор матча очередного тура MLS

20 октября 2024, 05:06 |
45
0
Нью-Йорк Ред Буллз – Коламбус Крю – 2:3. Как забил Чеберко. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 20 октября состоялся матч очередного тура MLS между командами Нью-Йорк Ред Буллз и Коламбус Крю.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Ред Булл Арена в Харрисоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Второй гол для Коламбус Крю забил украинский защитник Евгений Чеберко. Для него это первый мяч в американской лиге.

Дубль у хозяев оформил экс-игрок РБ Лейпциг Эмиль Форсберг, который практически спас ничью. Однако на 90+7-й отличился Мальте Амундсен и вырвал победу для действующих чемпионов MLS.

MLS. 19–20 октября

Ньюй-Йорк Ред Буллз – Коламбус Крю – 2:3

Голы: Форсберг, 78, 87 (пен.) – Джексон, 2, Чеберко, 14, Амундсен, 90+7

Видеообзор матча:

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Коламбус Крю.
88’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмиль Форсберг (Нью-Йорк Ред Буллз).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (Нью-Йорк Ред Буллз).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Чеберко (Коламбус Крю).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Азиель Джексон (Коламбус Крю).
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Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Крю видео голов и обзор Евгений Чеберко пенальти Эмиль Форсберг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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