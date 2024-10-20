Нью-Йорк Ред Буллз – Коламбус Крю – 2:3. Как забил Чеберко. Видео голов
Смотрите видеообзор матча очередного тура MLS
В ночь на 20 октября состоялся матч очередного тура MLS между командами Нью-Йорк Ред Буллз и Коламбус Крю.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Ред Булл Арена в Харрисоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Второй гол для Коламбус Крю забил украинский защитник Евгений Чеберко. Для него это первый мяч в американской лиге.
Дубль у хозяев оформил экс-игрок РБ Лейпциг Эмиль Форсберг, который практически спас ничью. Однако на 90+7-й отличился Мальте Амундсен и вырвал победу для действующих чемпионов MLS.
MLS. 19–20 октября
Ньюй-Йорк Ред Буллз – Коламбус Крю – 2:3
Голы: Форсберг, 78, 87 (пен.) – Джексон, 2, Чеберко, 14, Амундсен, 90+7
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне остаются лидерами УПЛ
Легендарный боксер не включил в тройку Деонтея Уайлдера