ВИДЕО. Украинский защитник впервые забил в MLS. Это не Кривцов и не Сваток
Евгений Чеберко поразил ворота Нью-Йорк Ред Буллз за Коламбус Крю
В ночь на 20 октября проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Нью-Йорк Ред Буллз и Коламбус Крю.
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Коллективы играют на стадионе Ред Булл Арена в Харрисоне. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.
Украинский защитник Коламбус Крю Евгений Чеберко вышел на поле с первых минут. На 14-й украинец забил гол, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.
Для Чеберко это первый гол в MLS и в принципе в футболке Коламбус Крю. Для него это 48-й поединок за «бригаду».
Отметим, что в MLS также выступают еще два центрбека из Украины: Сергей Кривцов (Интер Майами) и Александр Сваток (Остин).
ВИДЕО. Украинский защитник впервые забил в MLS. Это не Кривцов и не Сваток
A FIRST IN BLACK & GOLD FOR CHEBA ☝️ pic.twitter.com/9pdUBp6VP0— The Crew (@ColumbusCrew) October 19, 2024
События матча
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