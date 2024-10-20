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МЛС США
Нью-Йорк Ред Буллз
20.10.2024 01:00 – 90+ 2 : 3
Коламбус Крю
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Major League Soccer
20 октября 2024, 02:15 |
292
0

ВИДЕО. Украинский защитник впервые забил в MLS. Это не Кривцов и не Сваток

Евгений Чеберко поразил ворота Нью-Йорк Ред Буллз за Коламбус Крю

20 октября 2024, 02:15 |
292
0
ВИДЕО. Украинский защитник впервые забил в MLS. Это не Кривцов и не Сваток
ФК Коламбус Крю. Евгений Чеберко

В ночь на 20 октября проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Нью-Йорк Ред Буллз и Коламбус Крю.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Ред Булл Арена в Харрисоне. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.

Украинский защитник Коламбус Крю Евгений Чеберко вышел на поле с первых минут. На 14-й украинец забил гол, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

Для Чеберко это первый гол в MLS и в принципе в футболке Коламбус Крю. Для него это 48-й поединок за «бригаду».

Отметим, что в MLS также выступают еще два центрбека из Украины: Сергей Кривцов (Интер Майами) и Александр Сваток (Остин).

ВИДЕО. Украинский защитник впервые забил в MLS. Это не Кривцов и не Сваток

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Коламбус Крю.
88’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмиль Форсберг (Нью-Йорк Ред Буллз).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (Нью-Йорк Ред Буллз).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Чеберко (Коламбус Крю).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Азиель Джексон (Коламбус Крю).
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Нью-Йорк Ред Буллз Major League Soccer (MLS) Коламбус Крю видео голов и обзор видео Евгений Чеберко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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