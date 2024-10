В ночь на 20 октября проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Нью-Йорк Ред Буллз и Коламбус Крю.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Ред Булл Арена в Харрисоне. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.

Украинский защитник Коламбус Крю Евгений Чеберко вышел на поле с первых минут. На 14-й украинец забил гол, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

Для Чеберко это первый гол в MLS и в принципе в футболке Коламбус Крю. Для него это 48-й поединок за «бригаду».

Отметим, что в MLS также выступают еще два центрбека из Украины: Сергей Кривцов (Интер Майами) и Александр Сваток (Остин).

ВИДЕО. Украинский защитник впервые забил в MLS. Это не Кривцов и не Сваток

A FIRST IN BLACK & GOLD FOR CHEBA ☝️ pic.twitter.com/9pdUBp6VP0