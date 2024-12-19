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  4. «Мало играем». Президент клуба УПЛ предложил создать еще один турнир
Украина. Премьер лига
19 декабря 2024, 14:36 |
818
6

«Мало играем». Президент клуба УПЛ предложил создать еще один турнир

Иван Надеин настаивает на создании Кубка лиги

19 декабря 2024, 14:36 |
818
6
«Мало играем». Президент клуба УПЛ предложил создать еще один турнир
НК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин предложил создать еще один футбольный турнир в Украине – Кубок лиги. Функционер заявил, что сейчас в сезоне слишком мало игр.

«Кубок лиги. Мы предложили создать еще один турнир, потому что сегодня мы действительно мало играем. Речь идет об украинских клубах, не участвующих в еврокубках и в которых мало представителей в разных сборных. А это большинство украинских команд в УПЛ.

Мы играем 30 официальных игр в сезоне. Плюс, возможно, один, два матча или дальше мы пройдем в Кубке. И это катастрофически не достаточно для нашего чемпионата. Следует ориентироваться на лиги, где проводят 40 и более игр. Это сразу преимущество для чемпионатов и клубов, которые просто больше играют.

Это больше возможностей привлекать молодежь, вырабатывать статистику, что очень важно для стоимости игроков. Плюс это опыт игр, неоценимый по сравнению с теми товарищескими встречами, которые мы играем фактически в замен официальным матчам.

К примеру, у нас есть куча свободного времени, где эти игры можно поставить. Если это сделать в середине недели, то будет больше интенсивности. Почему в Европе демонстрируют лучшие показатели? Они просто больше играют.

Также это маркетинговая возможность для УПЛ ТВ развиваться. Поэтому я считаю, что больше игр – это правильная стратегия. И мы действительно выступили с такой инициативой. Ее поддержали уже несколько клубов», – сказал Надеин.

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Иван Надеин Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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Комментарии 6
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Gargantua81
во дурак ))). про зиму забыл
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+1
putin khuylo stop the war
Чем больше еб*шишь, тем лучше показатели в Европе)) Сказочный долб*еб
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+1
Перець
для тих хто не грає в єврокубках
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0
romario1501
І коли грати??? Динамо зіграло вже 30 ігор(17-ЧУ, 1-КУ, 12-Єврокубки) Грай ще паралельно на область))
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0
Андрій Заліщук
Ти у Динамо і Шахтаря поцікався наскільки мало у них ігор, 2-3 матчі на тиждень і так
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0
Kitten
Ага,і тоді усі ті розмальовані татухами балерини будуть нити,що у них щільний і важкий графік і вони дуже сильно втомлюються так,що зовсім не вистачає часу на походи в нічні клуби,відпочинок і інше їхнє особисте життя...
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0
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