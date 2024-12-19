«Мало играем». Президент клуба УПЛ предложил создать еще один турнир

Президент «Вереса» Иван Надеин предложил создать еще один футбольный турнир в Украине – Кубок лиги. Функционер заявил, что сейчас в сезоне слишком мало игр.

«Кубок лиги. Мы предложили создать еще один турнир, потому что сегодня мы действительно мало играем. Речь идет об украинских клубах, не участвующих в еврокубках и в которых мало представителей в разных сборных. А это большинство украинских команд в УПЛ.

Мы играем 30 официальных игр в сезоне. Плюс, возможно, один, два матча или дальше мы пройдем в Кубке. И это катастрофически не достаточно для нашего чемпионата. Следует ориентироваться на лиги, где проводят 40 и более игр. Это сразу преимущество для чемпионатов и клубов, которые просто больше играют.

Это больше возможностей привлекать молодежь, вырабатывать статистику, что очень важно для стоимости игроков. Плюс это опыт игр, неоценимый по сравнению с теми товарищескими встречами, которые мы играем фактически в замен официальным матчам.

К примеру, у нас есть куча свободного времени, где эти игры можно поставить. Если это сделать в середине недели, то будет больше интенсивности. Почему в Европе демонстрируют лучшие показатели? Они просто больше играют.

Также это маркетинговая возможность для УПЛ ТВ развиваться. Поэтому я считаю, что больше игр – это правильная стратегия. И мы действительно выступили с такой инициативой. Ее поддержали уже несколько клубов», – сказал Надеин.