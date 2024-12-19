Чемпионат Мексики по футболу богат и конкурентен. Так почему же это плохо?

О мексиканском футболе в Европе в целом говорят не так много и часто, как он того, вероятно, заслуживает. Тамошняя лига дала нам не только финалиста Межконтинентального кубка-2024 Пачуку, но и может похвалиться тем, что является единственным реальным конкурентом в той части света, которую в общем принято называть Америкой, для бразильской Серии А.

Бразильский клубный футбол очень выделяется в Америке на фоне остальных национальных лиг тем, что в нем вращается весьма пристойный объем денежной массы, которая распределяется между клубами, а те, в свою очередь, частично инвестируют полученную прибыль в новых футболистов, тренеров, развитие академий. Деньги – большой магнит в современном футболе, и именно поэтому клубы из Бразилии в последних шести розыгрышах Кубка Либертадорес не дают никаких шансов на успех аргентинским, хотя пока именно представитель этой страны (Индепендьенте из Авальянеды) продолжает удерживать рекорд по количеству побед в этом турнире – семь.

Но деньги есть не только у бразильцев. С ними очень неплохо обстоят дела и в Лиге МХ – элитарном дивизионе чемпионата Мексики по футболу. Неслучайно туда в последние годы активно перебираются не только представители других национальностей из стран Южной и Северной Америки, но и непосредственно сами бразильцы, причем как игроки, так и тренеры.

В Мексике клубы являются частными и это позволяет им без каких-то проблем и осложнений инвестировать миллионы в идеи, кадры и инфраструктуру. Например, финалист клубного чемпионата мира 2020 года, УАНЛ Тигрес принадлежит одной из крупнейших в мире цементных компаний (со штаб-квартирой в пригороде Монтеррея), а также третьему по количеству обучающихся студентов университету Мексики. Это позволяет "тиграм" эффективно и в нужный момент использовать имеющиеся у них средства, а при необходимости – получать финансовую поддержку от собственников (в основном, естественно, от цементного гиганта). Фактически в Лиге МХ есть только один клуб – УНАМ Пумас, – который полностью зависит от государственных средств.

Благодаря системе частных инвесторов, которые активно вливают деньги в свои клубы, в Лиге МХ на текущий момент зарегистрировано более 200 иностранных футболистов. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель, существующий в бразильской Серии А. Конечно, большинство из них, как уже отмечалось выше, – это южноамериканцы, но есть также и весьма известные, даже в Европе, представители других стран: прежде всего, это француз Андре-Пьер Жиньяк (с 2015 года играет за УАНЛ Тигрес), марокканец Уссама Идрисси (Пачука) и грек Гиоргос Гиакумакис (Крус Асуль).

Работают в Лиге МХ и авторитетные иностранные тренеры. Например, 45-летний бразилец Андре Жардин, под руководством которого бразильская сборная стала чемпионом на Олимпийских играх-2020. Еще в 2022 году он перебрался в Мексику, где год отработал с Атлетико Сан-Луис, а затем принял приглашение от более состоятельной Америки из Мехико, которую уже успел сделать чемпионом Апертуры в 2023 и 2024 годах, а также лучшей командой Клаусуры в 2024-м.

Getty Images. Андре Жардин

В целом сценарий, по которому предпочитает развиваться нынешняя Лига МХ достаточно прост и понятен: это турнир с солидной экономической базой, что позволяет приглашать многих иностранных футболистов, и благодаря этому создавать высокий уровень конкуренции в борьбе за высшие места в элитарном дивизионе. Практически идеальная концепция, если бы не одно «но»… И именно оно является огромной проблемой и болью для всего мексиканского футбола.

Дело в том, что из-за обилия легионеров в командах Лиги МХ национальная сборная Мексики ныне крайне скудна на футболистов серьезного уровня. Иностранцы в какой-то отрезок времени попросту закрыли дорогу для талантливых местных воспитанников, которые не могут в нужный момент развития оказаться в первой команде и получить должный уровень игровой практики, а с ней – и пресловутый толчок для дальнейшего прогресса и развития…

А тем счастливчикам среди мексиканцев, которым все-таки удалось пробиться в состав команд Лиги МХ руководители клубов банально не дают возможности в подходящий момент переехать в лучшие лиги Европы, где они бы могли расширять горизонты и выходить на новый уровень. Неудивительно, что экс-тренер сборной Мексики Херардо Мартино (был на должности с 2019 по 2022 годы, а в нынешнем году работал с Интер Маями в MLS, где тренировал Лионеля Месси и компанию) в свое время заявлял следующее: «Мексиканские клубы блокируют развитие карьер доморощенных футболистов: они просто не пускают лучших игроков в Европу, просят за них очень большие деньги».

Буквально недавно, в надежде дать новые импульсы системе, находящейся в фазе застоя, президент Федерации футбола Мексики Хуан Карлос Родригес запустил новый масштабный проект обновления футбола в стране. Однако ключевая проблема заключается в том, что национальная Федерация не имеет непосредственного влияния на процессы, происходящие в Лиге МХ, и не может устанавливать для нее правила, в том числе и по искусственному ограничению количества игроков-легионеров.

Учитывая тот факт, что финальная часть чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет на полях США, Мексики и Канады, и "трехцветные" совершенно точно примут в нем участие, как одна из стран-хозяек, для боссов мексиканского футбола сейчас остро стоит вопрос качественного развития именно национальной сборной, а не Лиги МХ, где частные инвесторы решают свои собственные интересы, часто основываясь исключительно на тенденциях бизнеса. А вот дела у сборной Мексики идут так себе… Главный тренер «трехцветных» Хавьер Агирре, поработавший в Европе с Осасуной, Атлетико, Эспаньолом, Сарагосой и Мальоркой, имеет в своем распоряжении только троих футболистов из чемпионатов европейской топ-5. Это Рауль Хименес из Фулхэма, Хоан Васкес из Дженоа и Эдсон Альварес из Вест Хэма. Остальные футболисты, в большинстве своем "варятся в собственном соку" Лиги МХ, или выступают в европейских лигах, которые не котируются так высоко – чемпионатах Греции, Дании…

Да и в свежем рейтинге ФИФА сборная Мексики откатилась аж на три позиции по сравнению с предыдущим месяцем, и сейчас занимает 19-е место. Номинально это тоже неплохая и достаточно высокая позиция, но вряд ли это является большим утешением для Агирре и боссов Федерации футбола Мексики, перед которыми почти наверняка на ЧМ-2026 будут поставлены амбициозные задачи, решать которые аж никак не удастся при помощи многочисленных легионеров из Лиги МХ – довольно богатой и конкурентной, но все-таки не лишенной системных проблем…

Текст: meta.ua