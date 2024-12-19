Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Надеюсь, 2025 будет лучше». Тренер Жироны подвел итоги года
Испания
19 декабря 2024, 17:05 | Обновлено 19 декабря 2024, 17:43
136
0

«Надеюсь, 2025 будет лучше». Тренер Жироны подвел итоги года

Мичел не очень доволен

19 декабря 2024, 17:05 | Обновлено 19 декабря 2024, 17:43
136
0
«Надеюсь, 2025 будет лучше». Тренер Жироны подвел итоги года
Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем матче года Жирона сыграет против аутсайдера Вальядолида. Наставник команды Мичел дал оценку 2024 году, вторая половина которого была не слишком успешной.

«Надеюсь, 2025 год будет лучше, чем вторая часть нынешнего года. Этот год получился не таким хорошим, как 2023, который стал лучшим в нашей истории».

«Хотя мы дебютировали в Лиге чемпионов – это значительное достижение».

«Я считаю, что у нас есть состав, чтобы бороться за еврокубки. Потенциал есть, но я не чувствую, что мы играем так, чтобы бороться за еврокубки. Неплохие матчи, но мы далеки от лучшей формы», – сказал Мичел.

Украинский хавбек Виктор Цыганков из-за травмы пропустит завтрашний матч.

По теме:
Эспаньол – Валенсия – 1:1. Обе команды в зоне вылета. Видео голов
Вильярреал – Райо Вальекано – 1:1. Удаление в начале матча. Видео голов
Вильярреал против Райо, Эспаньол с Валенсией. Два боевых матча в Ла Лиге
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Лунин с партнерами поздравили Винисиуса с наградой лучшего игрока
Футбол | 19 декабря 2024, 18:11 0
ВИДЕО. Лунин с партнерами поздравили Винисиуса с наградой лучшего игрока
ВИДЕО. Лунин с партнерами поздравили Винисиуса с наградой лучшего игрока

Анчелотти стал лучшим тренером

Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Футбол | 19 декабря 2024, 16:58 28
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика

Есть первая версия

«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо
Футбол | 19.12.2024, 13:23
«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо
«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
Бокс | 19.12.2024, 01:26
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ
Футбол | 18.12.2024, 20:33
ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
18.12.2024, 20:52 14
Футбол
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
18.12.2024, 12:01 66
Футбол
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
17.12.2024, 23:50 3
Бокс
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
18.12.2024, 08:57
Бокс
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 6
Баскетбол
Мудрик имел, кроме проваленного теста, другие проблемы. Известны детали
Мудрик имел, кроме проваленного теста, другие проблемы. Известны детали
17.12.2024, 16:43 26
Футбол
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
18.12.2024, 11:27 4
Бокс
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
«Я не мой брат, не могу...». Кличко рассказал, когда вернется на ринг
17.12.2024, 19:53 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем