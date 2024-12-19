«Надеюсь, 2025 будет лучше». Тренер Жироны подвел итоги года

В последнем матче года Жирона сыграет против аутсайдера Вальядолида. Наставник команды Мичел дал оценку 2024 году, вторая половина которого была не слишком успешной.

«Надеюсь, 2025 год будет лучше, чем вторая часть нынешнего года. Этот год получился не таким хорошим, как 2023, который стал лучшим в нашей истории».

«Хотя мы дебютировали в Лиге чемпионов – это значительное достижение».

«Я считаю, что у нас есть состав, чтобы бороться за еврокубки. Потенциал есть, но я не чувствую, что мы играем так, чтобы бороться за еврокубки. Неплохие матчи, но мы далеки от лучшей формы», – сказал Мичел.

Украинский хавбек Виктор Цыганков из-за травмы пропустит завтрашний матч.