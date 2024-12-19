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Украина. Премьер лига
19 декабря 2024, 14:19 |
327
2

Президент Металлиста 1925: «Мы являемся партнерами Барселоны во всех видах»

Владимир Носов рассказал о покупке харьковского клуба и дальнейших планах

19 декабря 2024, 14:19 |
327
2
Президент Металлиста 1925: «Мы являемся партнерами Барселоны во всех видах»
Владимир Носов

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов рассказал о причинах покупки клуба:

«Я с детства любил футбол. Что касается «Металлиста», то это не вопрос престижа, а вопрос обстоятельств, когда случилась покупка клуба.

На тот момент мы работали с «Барселоной», так как являемся партнерами во всех видах спорта. Не только в футболе. Я понимал, как построена инфраструктура «Барселоны», как устроена работа на всех уровнях.

Ко мне обратились местные ребята в Харькове и сказали, что если не поддержать «Металлист», то ему хана. Инфраструктура была разбита. В Харькове могло не быть и УПЛ, и даже Первой лиги.

Я понимал, что речь не идет о статусности, ведь уровень того «Металлиста 1925» был слабым. В моей голове есть фантазия вывести клуб в гранды мирового футбола», – вспомнил Носов.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист 1925 Владимир Носов
Микола Титюк Источник
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Комментарии 2
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Перець
закусувати потрібно
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0
serhiy
Так Носов не олігарх,не депутат ,за кого тепер будуть голосувати харківські вболівальники).
Може клуб нарешті стане просто клубом ,а не політичною іграшкою в руках олігархів !
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0
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