Президент Металлиста 1925: «Мы являемся партнерами Барселоны во всех видах»

Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов рассказал о причинах покупки клуба:

«Я с детства любил футбол. Что касается «Металлиста», то это не вопрос престижа, а вопрос обстоятельств, когда случилась покупка клуба.

На тот момент мы работали с «Барселоной», так как являемся партнерами во всех видах спорта. Не только в футболе. Я понимал, как построена инфраструктура «Барселоны», как устроена работа на всех уровнях.

Ко мне обратились местные ребята в Харькове и сказали, что если не поддержать «Металлист», то ему хана. Инфраструктура была разбита. В Харькове могло не быть и УПЛ, и даже Первой лиги.

Я понимал, что речь не идет о статусности, ведь уровень того «Металлиста 1925» был слабым. В моей голове есть фантазия вывести клуб в гранды мирового футбола», – вспомнил Носов.