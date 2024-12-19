Президент Металлиста 1925: «Мы являемся партнерами Барселоны во всех видах»
Владимир Носов рассказал о покупке харьковского клуба и дальнейших планах
Президент харьковского «Металлиста 1925» Владимир Носов рассказал о причинах покупки клуба:
«Я с детства любил футбол. Что касается «Металлиста», то это не вопрос престижа, а вопрос обстоятельств, когда случилась покупка клуба.
На тот момент мы работали с «Барселоной», так как являемся партнерами во всех видах спорта. Не только в футболе. Я понимал, как построена инфраструктура «Барселоны», как устроена работа на всех уровнях.
Ко мне обратились местные ребята в Харькове и сказали, что если не поддержать «Металлист», то ему хана. Инфраструктура была разбита. В Харькове могло не быть и УПЛ, и даже Первой лиги.
Я понимал, что речь не идет о статусности, ведь уровень того «Металлиста 1925» был слабым. В моей голове есть фантазия вывести клуб в гранды мирового футбола», – вспомнил Носов.
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