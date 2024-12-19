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  4. Ворскла определилась с первым зимним спаррингом
Украина. Премьер лига
19 декабря 2024, 15:43 |
241
0

Ворскла определилась с первым зимним спаррингом

В полтавском клубе ожидаются значительные кадровые изменения

19 декабря 2024, 15:43 |
241
0
Ворскла определилась с первым зимним спаррингом
УПЛ

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Ворсклы» вернутся из отпуска уже 5 января 2025 года и через четыре дня отправятся на заграничный сбор в Турцию.

На 18 января запланирован первый контрольный матч – с ФК «Градец Кралове» из Чехии. До возвращения домой – 18 февраля – подопечные Юрия Максимова собираются провести еще восемь спаррингов.

Ранее сообщалось, что за «Ворсклу» больше не будут выступать Николай Ковталюк, Дмитрий Черныш, Александр Черноморец, Виктор Корниенко, Артем Кулаковский, Демир Шкриель, Станислав Прус. Ожидается, что в ближайшее время полтавчане усилятся 8 новичками.

Сейчас «Ворскла» занимает 12-е место в УПЛ, набрав 16 очков.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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