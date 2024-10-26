Гол Суареса, ассист Месси. Интер Майами переиграл Атланту в плей-офф MLS

В ночь на 26 октября состоялся первый матч серии 1/8 финала плей-офф MLS между командами Интер Майами и Атланта Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Чейз Арена в городе Форт-Лодердейл.

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Украинский защитник хозяев поля Сергей Кривцов не был включен в заявку на матч плей-офф MLS.

Счет открыл уругвайский форвард Луис Суарес на 2-й минуте матча. Гости сравняли счет на 39-й минуте усилиями Саба Лобжанидзе.

На 60-й минуте Лионель Месси сделал ассист на Жорди Альбу, который стал автором победного гола для Интер Майами (2:1).

Второй матч четвертьфинала Восточной конференции пройдет 3 ноября на домашней арене Атланты Юнайтед. Серия идет до двух побед.

Плей-офф MLS 2024

1/8 финала (четвертьфинал Восточной конференции)

Первый матч, 26 октября

Интер Майами – Атланта Юнайтед – 2:1

Голы: Луис Суарес, 2, Жорди Альба, 60 (ассист: Лионель Месси) – Саба Лобжанидзе, 39