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МЛС США
Интер Майами
26.10.2024 03:30 – FT 2 : 1
Атланта Юнайтед
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Major League Soccer
26 октября 2024, 05:50 | Обновлено 26 октября 2024, 06:29
613
0

Гол Суареса, ассист Месси. Интер Майами переиграл Атланту в плей-офф MLS

Украинский защитник Сергей Кривцов не был включен в заявку на игру

26 октября 2024, 05:50 | Обновлено 26 октября 2024, 06:29
613
0
Гол Суареса, ассист Месси. Интер Майами переиграл Атланту в плей-офф MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес и Лионель Месси

В ночь на 26 октября состоялся первый матч серии 1/8 финала плей-офф MLS между командами Интер Майами и Атланта Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Чейз Арена в городе Форт-Лодердейл.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник хозяев поля Сергей Кривцов не был включен в заявку на матч плей-офф MLS.

Счет открыл уругвайский форвард Луис Суарес на 2-й минуте матча. Гости сравняли счет на 39-й минуте усилиями Саба Лобжанидзе.

На 60-й минуте Лионель Месси сделал ассист на Жорди Альбу, который стал автором победного гола для Интер Майами (2:1).

Второй матч четвертьфинала Восточной конференции пройдет 3 ноября на домашней арене Атланты Юнайтед. Серия идет до двух побед.

Плей-офф MLS 2024

1/8 финала (четвертьфинал Восточной конференции)

Первый матч, 26 октября

Интер Майами – Атланта Юнайтед – 2:1

Голы: Луис Суарес, 2, Жорди Альба, 60 (ассист: Лионель Месси) – Саба Лобжанидзе, 39

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Интер Майами).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Саба Лобжанидзе (Атланта Юнайтед).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
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Major League Soccer (MLS) Луис Суарес Лионель Месси Сергей Кривцов Серхио Бускетс Жорди Альба Интер Майами Атланта Юнайтед видео голов и обзор выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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