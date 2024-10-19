Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. 13 тур, 19 октября. Смотреть онлайн.
Украина. Первая лига
19 октября 2024, 07:55 | Обновлено 19 октября 2024, 08:40
37
0

Первая лига. 13 тур, 19 октября. Смотреть онлайн.

В субботу состоятся 5 матчей чемпионата

19 октября 2024, 07:55 | Обновлено 19 октября 2024, 08:40
37
0
Первая лига. 13 тур, 19 октября. Смотреть онлайн.
pfl.ua

19 октября проходят поединки 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 12-й тур, 14 октября

  • 13:00 Эпицентр - Металлист
  • 13:30 Кудровка - Виктория
  • 14:00 Агробизнес - Прикарпатье
  • 14:30 Подолье - Минай
  • 15:00 Металлист 1925 - ЮКСА

Первая лига. 13:00 Эпицентр - Металлист

13:30 Кудровка - Виктория

14:00 Агробизнес - Прикарпатье

14:30 Подолье - Минай

15:00 Металлист 1925 - ЮКСА

По теме:
Шахтер разгромил Полесье. Таблица после 9-го тура женского ЧУ
Стало известно, выйдет ли Мариуполь на следующий поединок
ХАРЧЕНКО: «Игроки резерва Металлиста могут заменить футболистов основы»
Первая лига Украины телетрансляции Агробизнес Минай Металлист Харьков Металлист 1925 ЮКСА Тарасовка Кудровка
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
Бокс | 18 октября 2024, 08:47 3
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его
«Мы договорились в 2007». Фьюри назвал боксера, который «пугал» его

Тайсон выделил экс-чемпиона WBC Деонтея Уайлдера

ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
Футбол | 19 октября 2024, 05:01 2
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота

Самуэль Битенкоурт из молодежной команды Сан-Луиса надолго запомнит матч с Гремио U-20

Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Футбол | 18.10.2024, 17:15
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
Футбол | 18.10.2024, 19:52
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
Скромная победа перед визитом в Лондон. Шахтер обыграл Колос
Александрия – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 19.10.2024, 07:15
Александрия – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
17.10.2024, 17:20 2
Бокс
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
18.10.2024, 11:18 1
Футбол
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
17.10.2024, 23:15 17
Футбол
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
17.10.2024, 08:22
Бокс
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
17.10.2024, 08:50 1
Бокс
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
17.10.2024, 14:52 23
Футбол
Два перелома. Боксер оценил свое поражение сокрушительным нокаутом
Два перелома. Боксер оценил свое поражение сокрушительным нокаутом
17.10.2024, 17:20
Бокс
Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
17.10.2024, 14:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем