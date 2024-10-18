Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Первое место рейтинга занял Андрес Иньеста
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов, которые никогда не выигрывали Золотой мяч.
Первое место в списке занял легендарный футболист «Барселоны» Андрес Иньеста, который недавно завершил игровую карьеру. За испанцем разместился Тьерри Анри, а экс-защитник «Милана» Паоло Мальдини – 3-й.
В топ-5 рейтинга также попали два бывших футболиста «Барселоны» – Хави и Луис Суарес.
В десятке рейтинга также есть Деннис Бергкамп, Неймар, Джанлуиджи Буффон, Андреа Пирло и Франк Рибери.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Топ-15 лучших футболистов, которые никогда не выигрывали Золотой мяч
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевское дерби с интригой или все же без нее?
После публикации новых подробностей в деле Мбаппе фанаты больше не уверены в невинновности Килиана