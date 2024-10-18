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18 октября 2024, 23:44 |
434
0

Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?

Первое место рейтинга занял Андрес Иньеста

18 октября 2024, 23:44 |
434
0
Определен лучший игрок, который не выигрывал ЗМ. Неймар – 7-й. Кто лидер?
Give Me Sport

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов, которые никогда не выигрывали Золотой мяч.

Первое место в списке занял легендарный футболист «Барселоны» Андрес Иньеста, который недавно завершил игровую карьеру. За испанцем разместился Тьерри Анри, а экс-защитник «Милана» Паоло Мальдини – 3-й.

В топ-5 рейтинга также попали два бывших футболиста «Барселоны» – Хави и Луис Суарес.

В десятке рейтинга также есть Деннис Бергкамп, Неймар, Джанлуиджи Буффон, Андреа Пирло и Франк Рибери.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-15 лучших футболистов, которые никогда не выигрывали Золотой мяч

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Андрес Иньеста Тьерри Анри Паоло Мальдини Хави Луис Суарес Деннис Бергкамп Неймар Джанлуиджи Буффон Андреа Пирло Франк Рибери Золотой мяч рейтинг
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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