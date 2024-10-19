В субботу, 19 октября, в Александрии на стадионе КСК «Ника» состоится матч десятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и полтавская «Ворскла». Стартовый свисток рефери Александра Омельченко из Славянска прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Александрия



Команда Руслана Ротаня продолжает идти без поражений, но в плане добытых очков прошлый отрезок сезона продолжительностью около месяца был уже не настолько успешным, как аналогичный до этого. «Александрия» в конце концов начала терять драгоценные баллы, сыграв дважды вничью против «Оболони» (0:0) и «Руха» (1:1) как раз перед началом октябрьской международной паузы.

Это может говорить лишь об одном – кураж, какой был на старте сезона у команды, постепенно переходит в рутинную работу, а там и первые неприятные моменты не заставили себя долго ждать. Последние четыре матча «полиграфов» объединял один фактор – забитые мячи давались им с очень большими усилиями, и если соперникам удавалось взять под контроль игру в первом тайме, то команда Ротаня затем демонстрировала ровно такой же разобранный футбол, как это было в прошлом сезоне. Даже «Левый Берег» был близок к тому, чтобы пройти этот путь на «Нике», но сам же и похоронил свои шансы нелепым удалением (0:2).

Впрочем, тренерскому штабу Ротаня все равно стоит отдать должное за проделанную работу, коей, мягко говоря, было немало. Уже виден костяк футболистов основного состава «Александрии», и с какими бы трудностями коллектив не сталкивался, изменений в нем ждать не приходится. Тем не менее, потолок своих возможностей «полиграфы» еще не нащупали, но что-то подсказывает, что ближайший месяц клубного футбола готовит им очень много каверзных испытаний.

Ворскла



Одно из них – домашний матч против полтавской «Ворсклы», выступления которой в сентябре огорчили болельщиков команды Сергея Долганского. Ни одной победы и три поражения, а если говорить о сериях в общем, то «зелено-белые» тянут за собою череду уже из шести безуспешных матчей кряду. Догадаться, что такие результаты привели к существенному падению в турнирной таблице команды, которая, как казалось, не заметила стартового разгрома от «Шахтера» (0:5), не составит труда.

Занимательный факт – последняя победа полтавчан, хоть и не в официальной игре, датируется сентябрьской международной паузой, когда «Ворскла» в товарищеском матче обыграла именно «Александрию» (1:3) в гостях. Есть все сомнения полагать, что та встреча будет иметь хоть какое-то влияние на предстоящую официальную дуэль, но в какой-то степени может мотивировать команду Долганского.

Ведь ту игру «Ворскла» явно проводила не просто так – после нее началась серия из крайне сложных соперников по типу «Руха» (0:0), «Динамо» (1:3), «Кривбасса» (1:1), «Зари» (0:2) и «Полесья» (1:2), и лишь в ближайшее время календарь чемпионата для «зелено-белых» будет становиться «проще». Впрочем, это также условности, потому что за это время полтавчане потеряли столько очков, что грядущие встречи будут для них уже против прямых конкурентов, а не просто команд из нижней части турнирной таблицы. Хотя и все говорят, что «Ворскла», с ее-то составом, должна претендовать на более высокие места. Другое дело, что ротации у Долганского как не было, так и не появилось.

История встреч



Футбольные пути «Александрии» и «Ворсклы» ранее пересекались 33 раза в рамках Премьер-лиги, Кубка Украины, Первых лиг Украины и СССР. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «полиграфов» – 12 успешных игр против 11 у «зелено-белых», а еще 10 матчей завершились вничью. Разница голов – 40:35. Крупнейшая победа «Александрии» – 3:0 (1994, 2019, 2023), «Ворсклы» – 3:1 (2017, 2021), 2:0 (2020). Команды последний раз играли между собой в марте этого года, когда на стадионе «Ника» гол Кирилла Ковальца принес «Александрии» победу (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Александр Омельченко из Славянска, который на своем счету имеет уже 42 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Максим Чертоляс и Владимир Коротин, а резервным арбитром отработает Артем Михайлюк. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Сергеем Задираном и Дмитрием Панчишиным. У Омельченко есть опыт проведения матчей с участием «Александрии» – по 1 победе, ничьей и поражению, тогда как с «Ворсклой» он пересекался 7 раз – 4 победы и 3 поражения. В том числе, этот арбитр судил предыдущую игру между этими командами.

Ориентировочные составы



«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Смирный, Калюжный, Ковалец – Беляев, Филиппов, Безерра.

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Черноморец, Гучек, Крупский – Пердута, Изотов – Кане, Нестеренко, Ндукве – Иеде.

Прогноз Sport.ua Александрия Ворскла Победа Александрии 1.76 Сделать ставку