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20 октября 2024, 01:42 | Обновлено 20 октября 2024, 02:12
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Руслан РОТАНЬ: «Хотелось доказать, что ничья с Рухом была случайностью»

Тренер «Александрии» прокомментировал победу над «Ворсклой»

20 октября 2024, 01:42 | Обновлено 20 октября 2024, 02:12
40
0
Руслан РОТАНЬ: «Хотелось доказать, что ничья с Рухом была случайностью»
УПЛ. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал победу своей команды в матче 10 тура УПЛ против «Ворсклы» (1:0).

«После той ничьей, когда мы потеряли эту победу на последней минуте с «Рухом» ребятам хотелось доказать, что это была случайность, что мы на верном пути. В принципе, если брать игру, настрой на матч и жажду победы, то я считаю, что сегодня мы эту победу заслужили и отдали все силы для этой победы.

Мы сегодня очень хорошо выглядели физически, но интенсивность всегда тренируется на тренировке, я об этом ребятам всегда говорю. Я очень рад, что мы сейчас переносим с тренировки на игры эту интенсивность и работаем на победу, добавляем в интенсивности за счет прессинга, если мы работаем на оборону, а если мы работаем с мячом – чтобы мяч быстрее ходил, чтобы у нас много было перемещений, ротаций, вбеганий, поэтому я считаю, что мы потихоньку добавляем, но есть еще над чем работать.

Приятно за Беляева. В это время, которое он восстанавливался, всегда было, что он начинает тренироваться, потом снова перестал, и в психологическом плане мы видели, что это ему мешает, он всегда переживает. Я считаю, что этот гол ему придаст уверенность. Главное, чтобы он был здоров. Его возможности мы знаем, он это показал в этом матче. Поэтому для нас важны все игроки, которые есть в команде.

Сегодня мы не хотели задействовать Кирилла Ковальца, потому что у него есть проблемы со здоровьем. Но он важен для нас игрок, и сегодня также нам нужна была его помощь. Он во втором тайме вышел на уколах, но дал интенсивность, работал через «не могу» и это вылилось в результат.

Довольно неплохо выглядели Козак и Мышнев. Самое главное, что ребята работают на тренировке, они также заслуживают игрового времени. Я считаю, что сегодня вся команда сыграла ровно. Новички будут также получать свое время. Немного времени им нужно больше для понимания, потому что и интенсивность, и понимание нашей игры. На это нужно время. Они понимают это прекрасно, главное, что они работают на 100 процентов на тренировках и это выливается в результат.

Мы очень довольны, что тренеры национальной сборной видят и вызывают наших игроков. Но нужно сделать комплименты для наших игроков – для Калюжного, Мартынюка. Я уверен, что если они будут так же действовать, так же работать на тренировках, у нас одним футболистом в сборной не ограничится. Поэтому главное – видеть цель и работать.

Очень доволен Иваном. После национальной сборной, где он отдал все силы, где-то могло быть опустошение, но сегодня он был настоящим профессионалом. Мы разговаривали перед матчем, что важно сейчас понимать, что да, был первый вызов в сборную, эмоциональный матч, но постоянно сейчас надо доказывать на каждой тренировке и в каждом матче, что он игрок национальной сборной. Это уже марка, ее нужно держать», – сказал Ротань.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Александрия - Ворскла пресс-конференция Руслан Ротань
Сергей Рипьюк Источник: YouTube
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