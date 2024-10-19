19.10.2024 13:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига19 октября 2024, 16:10 |
197
0
Александрия – Ворскла – 1:0. Седьмая победа в сезоне УПЛ. Обзор матча
Команда Ротаня остается на ходу
19 октября 2024, 16:10 |
197
0
Александрия в матче 10-го тура УПЛ обыграла Ворсклу со счетом 1:0 благодаря голу Александра Беляева. Команда Руслана Ротаня выиграла седьмую игру в сезоне, набрала 23 очка и идет без поражений.
Полтавская команда имеет 9 пунктов.
Украинская Премьер-лига. 10-й тур
«Александрия» – «Ворскла» - 1:0
Гол: Беляев, 58
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Беляев (Александрия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 октября 2024, 17:15 0
В новом туре будет матч между лидерами
Футбол | 19 октября 2024, 07:10 3
Первое место рейтинга занял Андрес Иньеста
Футбол | 18.10.2024, 16:21
Футбол | 19.10.2024, 08:32
Футбол | 19.10.2024, 15:58
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.10.2024, 07:54 24
17.10.2024, 22:42 13
17.10.2024, 18:35 7
17.10.2024, 20:44 3
Футбол
17.10.2024, 17:20 2
17.10.2024, 18:36 1
18.10.2024, 09:52 8