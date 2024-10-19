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Премьер-лига
Александрия
19.10.2024 13:00 – FT 1 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 16:10 |
197
0

Александрия – Ворскла – 1:0. Седьмая победа в сезоне УПЛ. Обзор матча

Команда Ротаня остается на ходу

19 октября 2024, 16:10 |
197
0
Александрия – Ворскла – 1:0. Седьмая победа в сезоне УПЛ. Обзор матча
ФК Александрия

Александрия в матче 10-го тура УПЛ обыграла Ворсклу со счетом 1:0 благодаря голу Александра Беляева. Команда Руслана Ротаня выиграла седьмую игру в сезоне, набрала 23 очка и идет без поражений.

Полтавская команда имеет 9 пунктов.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур

«Александрия» – «Ворскла» - 1:0
Гол: Беляев, 58

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Беляев (Александрия).
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Александр Беляев Александрия Ворскла Полтава Александрия - Ворскла видео голов и обзор Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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