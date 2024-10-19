Александрия в матче 10-го тура УПЛ обыграла Ворсклу со счетом 1:0 благодаря голу Александра Беляева. Команда Руслана Ротаня выиграла седьмую игру в сезоне, набрала 23 очка и идет без поражений.

Полтавская команда имеет 9 пунктов.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур

«Александрия» – «Ворскла» - 1:0

Гол: Беляев, 58