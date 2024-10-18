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Премьер-лига
Александрия
19.10.2024 13:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 22:48 | Обновлено 18 октября 2024, 22:49
42
0

Александрия – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

18 октября 2024, 22:48 | Обновлено 18 октября 2024, 22:49
42
0
Александрия – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В субботу, 19-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Руслана Ротаня продолжает участие в чемпионской гонке, но дважды за предыдущий цикл потеряла очки. У «полиграфов» после ничьей против «Руха» (1:1) было почти две недели для того, чтобы привести себя в оптимальную форму, но это же время для аналогичной цели должна была потратить и команда Сергея Долганского, которая предыдущий футбольный месяц провалила.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Александрия
19 октября 2024 -
13:00
Ворскла
Победа Александрии 1.76 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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