В субботу, 19-го октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Руслана Ротаня продолжает участие в чемпионской гонке, но дважды за предыдущий цикл потеряла очки. У «полиграфов» после ничьей против «Руха» (1:1) было почти две недели для того, чтобы привести себя в оптимальную форму, но это же время для аналогичной цели должна была потратить и команда Сергея Долганского, которая предыдущий футбольный месяц провалила.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.