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Премьер-лига
Александрия
19.10.2024 13:00 – FT 1 : 0
Ворскла
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Украина. Премьер лига
19 октября 2024, 15:38 | Обновлено 19 октября 2024, 16:28
1369
11

Вновь лидеры. Александрия уверенно переиграла Ворсклу

Команда Долганского в серии гостевых встреч потеряла положительные результаты

19 октября 2024, 15:38 | Обновлено 19 октября 2024, 16:28
1369
11
Вновь лидеры. Александрия уверенно переиграла Ворсклу
ФК Александрия

Субботняя часть десятого тура украинской Премьер-лиги сразу отправила над в Александрию, где одноименный коллектив под руководством Руслана Ротаня не знал горечи поражений в текущем розыгрыше национального первенства, и при этом точно не хотел бы об этом узнать по итогам игры против полтавской «Ворсклы», которая представляла нижнюю часть турнирной таблицы.

«Полиграфы» продемонстрировали очень уверенное начало кампании, хотя тогда даже «зелено-белые» пытались существенно от них не отставать, но уже во время сентябрьской серии противостояний у «Александрии» начали появляться первые проблемы с достижением желаемых результатов и понемногу уменьшалась результативность. Однако все одного не столь сильным было пике хозяев, в отличие от футболистов Сергея Долганского, которые в бешеном по уровню соперников графике растеряли все добытые ранее позиции в турнирной таблице.

Очередная ночь в условиях войны для Украины выдалась бурной, и в центральной части нашей страны воздушная тревога в конце концов перешла в полноценный дневной режим, а значит пришлось немного отложить старт нашей встречи. Впрочем, команды все же появились на поле, и мы увидели ровно то же, что и ожидали увидеть.

«Ворскла» играла от защиты, «Александрия» атаковала и имела ощутимое преимущество на мячи. Однако с забитыми мячами в первом тайме у команды Ротаня снова не сложилось, хотя моменты для этого были вполне неплохие. Сразу вспоминается выстрел Беззеры с правого фланга мимо дальней штанги, а также попытки Беляева на противоположной стороне поля поймать вратаря ударом в ближнюю девятку, но Исенко спасал там, где уже не могли помочь его защитники.

В конце концов, команда Долганского вытерпела непростой отрезок игры у своих ворот и начала даже самостоятельно атаковать под занавес тайма. Создать первую опасность для владений Ермакова полтавчане все же успели, но голкипер забрал удар головой от Черноморца, поэтому на «нулях» на табло все и пошли отдыхать.

После перерыва план действий от «Ворсклы» разгадать так и не удалось. Команда пыталась закрыться в защите, но с такими позиционными ошибками, как на 58 минуте, когда во время навеса Кравченко с правого фланга выпустили из поля зрения Беляева, а тот замкнул головой на дальний, особо надеяться на успех не приходится.

Как и при условии, когда соперники уже забили, поэтому надо отыгрываться, а за счет чего это делать? Медленным перекатыванием мяча на своей половине точно не обойтись, а на большее полтавчане не претендовали. Не слишком форсировала события и команда Ротаня, очевидно помня о последнем матче против «Руха» (1:1). Но тогда соперники хоть атаковать пытались.

В следующие выходные «Александрия» будет играть дома против петровского «Ингульца», а полтавская «Ворскла» поедет в гости к ровенскому «Вересу».

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Джевани – 6,0, Шостак – 6,0, Кулаков – б/о.

«Ворскла» (замены): Ковталюк – 5,5, Ндукве – 5,5, Кулаковский – б/о, Корниенко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

«Александрия» – «Ворскла» – 1:0

Голы: Беляев, 58

Предупреждения: Калюжный, 6, Мишнев, 25, Шостак, 90+2 – Челядин, 26, Скляр, 63, Исенко, 88

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Мишнев, Калюжный, Козак – Беляев (Шостак, 64), Филиппов (Кулаков, 85), Беззера (Джевани, 64).

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Черноморец, Гучек, Пердута – Челядин (Ндукве, 64), Скляр (Ковталюк, 64), Хрипчук – Нестеренко, Иеде (Корниенко, 82), Кане (Кулаковський, 81).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 15 (8) – 5 (2)
Угловые: 10 – 3
Оффсайды: 0 – 0.

АЛЕКСАНДРИЯ – ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 11
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DK1961
Как же все таки спорт уа Динамо ненавидит... Сашка снова лидер! Быстрее публикуем! Хоть на 2 часа "лидер" повисит! Тьфу на вас, содержанки лохметовские...
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+1
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Alehandro
Не просто впевнено. Треба зазирнути у статистику: можливо, це найбільший розгром в історії УПЛ)
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+1
Умник
Нестеренко можно заявлять в группу АББА))))
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0
Oleg Dykyy
Олександрія потужно перемогла Ворсклу
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0
AndiM
Тотально знищила ворсклу з  рахунком 1:0. 
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0
aleks19826
Впевнено🤣🤣🤣🤣
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0
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apepa
Ротань ещё трахнет шовковского и уже может тогда точно примерять золотые медали!
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-3
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