Младен БАРТУЛОВИЧ: «Кривбасс? Нас ожидает матч с очень сильным соперником»

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, как луганская команда готовится к поединку УПЛ с «Кривбассом», а также прокомментировал результаты сборных Украины и Хорватии в Лиге наций.

– Младен, оцените два матча Зари, которые вы сыграли перед международной паузой. Вы дома обыграли Ворсклу (это, кстати, первая ваша домашняя победа в качестве коуча Зари) и проиграли Вересу.

– Домашний матч с Ворсклой был очень хорошим для нас. Мы показали очень хорошую игру. Мы забили два мяча со стандартов. Но у нас также было много моментов с игры, которые мы не реализовали. А вот по матчу с Вересом скажу, что это было очень обидное поражение. Я считаю, что этого поражения мы не заслуживали. У нас также было достаточно моментов. Можно было поединок в Ровно выигрывать. Плюс случилась нелепая судейская ошибка в концовке первого тайма, когда мы должны были выходить вперед со счетом 2:1. Считаю, что эта ошибка повлияла на итоговый результат.

– Верес до матча с Зарей также отобрал очки у Шахтера. Непростой соперник?

– Верес – очень непростой соперник особенно, когда они играют в родных стенах. Да, они перед встречей с нами отобрали очки у Шахтера. Мы смотрели этот матч и знали, что они будут играть компактно и от обороны, а также на контратаках. Я думаю, любой команде с ними будет непросто играть в Ровно.

– Будковский забил в той встрече с Ворсклой. Вы как раз говорили, что такого футболиста не хватало Заре. Проявил Филипп нужные лидерские качества?

– Да, я говорил, что нам не хватало такого футболиста. Филипп проявляет свои лидерские качества, как на поле, так и вне поля. Это он делает на каждой тренировке и в каждой игре. Я очень рад, что у нас в команде есть такой футболист.

– Как готовились во время международной паузы к следующим матчам?

– У нас было несколько выходных после игры с Вересом. После этого мы начали готовиться к поединку с Кривбассом. Мы провели более серьезные тренировочные занятия. Также мы вничью 2:2 сыграли спарринг с Оболонью, после которого продолжили подготовку к встрече с криворожской командой.

– Теперь Зарю ждет поединок с Кривбассом. Чего ожидаете от этой встречи?

– Нас ожидает матч с очень сильным соперником. Нас ждет очень непростая и интересная игра. Встретятся две команды, которые ставят перед собой определенные цели и хотят добиваться позитивного результата, а также быть как можно выше в турнирной таблице УПЛ. Думаю, что нас ждет очень интересная игра с Кривбассом.

– После двух матчей УПЛ с Кривбассом и Левым Берегом у вас будет поединок на Кубок Украины с Шахтером. Уже как-то настраиваетесь и думаете об этой встрече?

– Мы идем от игры к игре. У нас сейчас ближайший соперник – это Кривбасс. Затем будет встреча с Левым берегом. Рано еще думать о Шахтере. Готовимся пока что к матчу с Кривбассом. И дальше также будем готовиться отдельно к каждому матчу. Еще есть время до поединка с Шахтером.

– Были сыграны матчи Лиги наций. Как вам результаты сборной Украины и Хорватии?

– Очень рад за сборную Украины, которая победила Грузию и сыграла вничью с Чехией. Желто-синие вернули себе шанс хотя бы остаться в этой группе и не опускаться ниже. Но также у Украины есть шанс подняться выше, чего я ей и желаю. Насчет Хорватии скажу, что была важная победа над шотландцами. Эта виктория в принципе обеспечила Хорватии прописку в Группе А. Ничейный поединок с Польшей хорваты должны были в принципе выигрывать. Но тоже, можно сказать, получился позитивный результат с поляками. Думаю, Хорватия должна проходить дальше в плей-офф.

– В ноябре будет интересно. Украину ждет два важных матча, а у Хорватии кроме Шотландии будет еще домашний поединок с Португалией. В каких кондициях думаете подойдут украинцы и хорваты к встречам?

– Для Украины и Хорватии это будут очень важные матчи. Для украинской команды очень важно, чтоб вернулись многие травмированные футболисты, которые пропускали октябрьские поединки. Надеюсь, с этими исполнителями украинская сборная станет еще сильнее и покажет хороший футбол. И, я думаю, что все будет хорошо у сборной Украины. А по Хорватии скажу, что сейчас в составе появляется много молодых футболистов. Они себя очень хорошо проявили себя в октябре. Думаю, дальше точно также будет. Надеюсь, в ноябре Хорватия будет еще сильнее, чем в октябре и сможет без проблем пройти в плей-офф Лиги наций.

– Кто вас как тренера удивил в этих матчах Лиги наций? Какие сборные бы выделите?

– Чтобы прям кто-то удивил, не скажу такого. Но я особенно следил за матчами команд из Группы А, за сильными сборными. В принципе сюрпризов особо не было, может, кроме того, что шотландцы сыграли вничью с португальцами, а греки победили англичан. Я следил также за группой, где играет сборная Украины. Я ожидал, что Грузия дома не проиграет Албании. Можно сказать, что это небольшой сюрприз был в этом квартете. Особенно, если брать во внимание тот факт, как Грузия играла месяц назад!