Младен БАРТУЛОВИЧ: «Это уже не первая ошибка против нас»
Тренер луганской «Зари» прокомментировал поражение от «Вереса»
Коуч луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал поражение своей команды в игре 9 тура УПЛ против «Вереса» (1:2).
- Очень досадное для нас поражение. У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть этот матч. Досадные ошибки, за которые команду наказали. Были моменты забивать как в первом, так и во втором таймах. Подвела реализация.
- Все ли игроки выполнили установку на игру?
- В первой половине мы играли очень хорошо. Были моменты забивать второй матч и закрывать игру. Не могу сказать, что не было желания или ребята не желали. Они бились. Бывают такие поединки, когда не забиваешь свои моменты и проигрываешь.
- Чем вас поразил «Верес» сегодня?
-Мы смотрели игры «Вереса». Знали, что они хорошо и компактно действуют в обороне и играют на контратаках. Они нас ничем не поразили. Знали, что нас ждет.
- Прокомментируйте замены.
- Желтые были у Башича и Горбача. Решили их заменить, чтобы не получить красную в столь важном матче. Выпустили Хахлева. Хотели добавить скорости при игре в пас. Он умеет это делать. Супряга вышла играть второго нападающего. Надо было отыгрываться.
- Если бы время можно было повернуть назад, какие бы замены вы сделали или не сделали?
- Трудно сейчас говорить. Надо спокойно проанализировать поединок. Всегда можно сделать по другому.
- Как повлиял на игру незасчитанный чистый гол?
- Ошибки судьи влияют на игру и итоговый счет. Говорят другие, что это был чистый мяч. Это уже не первая ошибка против нас.
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