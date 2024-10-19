БАРТУЛОВИЧ: «У сборной Украины есть шанс подняться выше в Лиге наций»

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал результаты сборных Украины и Хорватии в Лиге наций.

– Были сыграны матчи Лиги наций. Как вам результаты сборной Украины и Хорватии?

– Очень рад за сборную Украины, которая победила Грузию и сыграла вничью с Чехией. Желто-синие вернули себе шанс хотя бы остаться в этой группе и не опускаться ниже. Но также у Украины есть шанс подняться выше, чего я ей и желаю. Насчет Хорватии скажу, что была важная победа над шотландцами. Эта виктория, в принципе, обеспечила Хорватии прописку в Группе А. Ничейный поединок с Польшей хорваты должны были, в принципе, выигрывать. Но тоже, можно сказать, получился позитивный результат с поляками. Думаю, Хорватия должна проходить дальше в плей-офф.

– В ноябре будет интересно. Украину ждет два важных матча, а у Хорватии, кроме Шотландии, будет еще домашний поединок с Португалией. В каких кондициях, думаете, подойдут украинцы и хорваты к встречам?

– Для Украины и Хорватии это будут очень важные матчи. Для украинской команды очень важно, чтоб вернулись многие травмированные футболисты, которые пропускали октябрьские поединки. Надеюсь, с этими исполнителями украинская сборная станет еще сильнее и покажет хороший футбол. И, я думаю, что все будет хорошо у сборной Украины. А по Хорватии скажу, что сейчас в составе появляется много молодых футболистов. Они себя очень хорошо проявили себя в октябре. Думаю, дальше точно также будет. Надеюсь, в ноябре Хорватия будет еще сильнее, чем в октябре, и сможет без проблем пройти в плей-офф Лиги наций.

– Кто вас, как тренера, удивил в этих матчах Лиги наций? Какие сборные бы выделите?

– Чтобы прямо кто-то удивил, не скажу такого. Но я особенно следил за матчами команд из Группы А, за сильными сборными. В принципе, сюрпризов особо не было, может, кроме того, что шотландцы сыграли вничью с португальцами, а греки победили англичан. Я следил также за группой, где играет сборная Украины. Я ожидал, что Грузия дома не проиграет Албании. Можно сказать, что это небольшой сюрприз был в этом квартете. Особенно, если брать во внимание тот факт, как Грузия играла месяц назад!