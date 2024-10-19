Лидер Ман Сити восстановился от травмы – футболист пропустил почти месяц
Кевин Де Брюйне готов вернуться на футбольное поле
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне восстановился от травмы и приступил к полноценным тренировкам с командой. Об этом пишет пресс-служба «горожан».
Стоит отметить, что последний раз Кевин выходил на футбольное поле еще в сентябре. В поединке Лиги чемпионов против «Интера» бельгиец получил травму паха.
В нынешнем сезоне Де Брюйне провел всего семь матчей за «Манчестер Сити», в которых отличился тремя голами и одним ассистом.
Напомним, следующий матч «горожане» проведут против«Вулверхэмптона». Встреча намечена на воскресенье, 20 октября.
Ранее сообщалось, что от травмы восстановился ведущий защитник Гвардиолы.
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