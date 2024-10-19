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  4. Лидер Ман Сити восстановился от травмы – футболист пропустил почти месяц
Англия
19 октября 2024, 10:45 |
550
0

Лидер Ман Сити восстановился от травмы – футболист пропустил почти месяц

Кевин Де Брюйне готов вернуться на футбольное поле

19 октября 2024, 10:45 |
550
0
Лидер Ман Сити восстановился от травмы – футболист пропустил почти месяц
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне восстановился от травмы и приступил к полноценным тренировкам с командой. Об этом пишет пресс-служба «горожан».

Стоит отметить, что последний раз Кевин выходил на футбольное поле еще в сентябре. В поединке Лиги чемпионов против «Интера» бельгиец получил травму паха.

В нынешнем сезоне Де Брюйне провел всего семь матчей за «Манчестер Сити», в которых отличился тремя голами и одним ассистом.

Напомним, следующий матч «горожане» проведут против«Вулверхэмптона». Встреча намечена на воскресенье, 20 октября.

Ранее сообщалось, что от травмы восстановился ведущий защитник Гвардиолы.

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Манчестер Сити Кевин де Брюйне Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Манчестер Сити
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