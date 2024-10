Центральный защитник Манчестер Сити восстановился после травмы

29-летний нидерландский футболист «Манчестер Сити» Натан Аке уже присоединился к общей группе и начал тренировочный процесс. Игрок провел в лазарете 34 дня. Восстанавливался игрок после повреждения подколенного сухожилия.

Аке в этом сезоне успел принять участие только в двух матчах. В Суперкубке Англии против «Манчестер Юнайтед» Натан вышел на замену и провел на поле всего 1 минуту. Ту игру горожане выиграли в серии послематчевых пенальти - 7:6. До Аке очередь не дошла.

Также защитник выходил на поле в третьем туре Английской Премьер-лиги против лондонского «Вест Хэма» (3:1) и провел в игре лишь 2 минуты.

🔵🔙 Nathan Aké has returned to team training for Manchester City after his recent injury.



The Dutch defender, 100% fit and available soon. pic.twitter.com/g6p85PyZ1p