Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Центральный защитник Манчестер Сити восстановился после травмы
Англия
19 октября 2024, 10:00 | Обновлено 19 октября 2024, 10:03
127
0

Центральный защитник Манчестер Сити восстановился после травмы

Натан Аке уже в ближайшее время будет готов к матчам

19 октября 2024, 10:00 | Обновлено 19 октября 2024, 10:03
127
0
Центральный защитник Манчестер Сити восстановился после травмы
Transfermarkt. Натан Аке

29-летний нидерландский футболист «Манчестер Сити» Натан Аке уже присоединился к общей группе и начал тренировочный процесс. Игрок провел в лазарете 34 дня. Восстанавливался игрок после повреждения подколенного сухожилия.

Аке в этом сезоне успел принять участие только в двух матчах. В Суперкубке Англии против «Манчестер Юнайтед» Натан вышел на замену и провел на поле всего 1 минуту. Ту игру горожане выиграли в серии послематчевых пенальти - 7:6. До Аке очередь не дошла.

Также защитник выходил на поле в третьем туре Английской Премьер-лиги против лондонского «Вест Хэма» (3:1) и провел в игре лишь 2 минуты.

По теме:
Мичел рассказал, сколько еще матчей пропустит Цыганков из-за травмы
«Он вернется к Рождеству». Арне Слот об Аллисоне
ТЕН ХАГ – о 14-м месте МЮ: «Вижу правильные шаги»
Натан Аке Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма травма колена
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
Футбол | 18 октября 2024, 22:05 17
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?
ВИДЕО. Крики боли. Почему отменили гол Колоса в ворота Шахтера на 90+3-й?

Конопля отправил мяч в свои ворота, но во время атаки Диего Кариока сфолил на Педро Энрике

Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Футбол | 19 октября 2024, 07:54 17
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки
Челси хочет подписать украинца на £65 млн. Мудрик – ключ для сделки

Судаковым заинтересовался именитый клуб из Лондона

Киченок узнала соперниц. Известны все участницы WTA Finals в парном разряде
Теннис | 19.10.2024, 08:11
Киченок узнала соперниц. Известны все участницы WTA Finals в парном разряде
Киченок узнала соперниц. Известны все участницы WTA Finals в парном разряде
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
Футбол | 19.10.2024, 08:59
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
ВИДЕО. Фейл года. Игрок забил гол, закинув мяч из аута в ворота
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Футбол | 18.10.2024, 17:15
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Динамо и Шахтер выиграли и лидируют. Таблица чемпионата U-19 перед дерби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Канело назвал лучшего супертяжа в мире. Выбрал Усика или Фьюри?
Канело назвал лучшего супертяжа в мире. Выбрал Усика или Фьюри?
18.10.2024, 07:10
Бокс
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
17.10.2024, 23:15 17
Футбол
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
18.10.2024, 11:18 2
Футбол
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
17.10.2024, 08:50 1
Бокс
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
18.10.2024, 07:47 1
Футбол
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
«Будет много пропускать». Томпсон оценил шансы Усика в бою с Бетербиевым
17.10.2024, 09:10 1
Бокс
Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал
Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал
17.10.2024, 20:07
Футбол
Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик
Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик
17.10.2024, 18:36 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем