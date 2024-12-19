Дьекереш забил в овертайме. Спортинг с трудом вышел в 1/4 финала Кубка
В 1/8 финала Кубка Португалии бело-зеленые львы переиграли Санта-Клару
Вечером 18 декабря состоялся поединок 1/8 финала Кубка Португалии.
Спортинг из Лиссабона с большим трудом вышел в 1/4 финала. Бело-зеленые львы в овертайме переиграли Санта-Клару (2:1 д.в.)
Хозяева поля вышли вперед на 74-й минуте, но гости спасли игру на 90+8 минуте. Победным стал гол Виктора Дьекереша на 113-й минуте матча.
Остальные матчи 1/8 финала пройдут 19 декабря, 12, 14 и 15 января.
Кубок Португалии. 1/8 финала
Спортинг Лиссабон – Санта-Клара – 2:1 (д.в.)
Голы: Хардер, 74, Дьекереш, 113 – Педро Феррейра, 90+8
Все пары и даты матчей 1/8 финала
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