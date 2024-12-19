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Кубок Португалии
Спортинг Лиссабон
18.12.2024 22:45 – FT 2 : 1
Санта Клара
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Португалия
19 декабря 2024, 01:35 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:48
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0

Дьекереш забил в овертайме. Спортинг с трудом вышел в 1/4 финала Кубка

В 1/8 финала Кубка Португалии бело-зеленые львы переиграли Санта-Клару

19 декабря 2024, 01:35 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:48
51
0
Дьекереш забил в овертайме. Спортинг с трудом вышел в 1/4 финала Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Вечером 18 декабря состоялся поединок 1/8 финала Кубка Португалии.

Спортинг из Лиссабона с большим трудом вышел в 1/4 финала. Бело-зеленые львы в овертайме переиграли Санта-Клару (2:1 д.в.)

Хозяева поля вышли вперед на 74-й минуте, но гости спасли игру на 90+8 минуте. Победным стал гол Виктора Дьекереша на 113-й минуте матча.

Остальные матчи 1/8 финала пройдут 19 декабря, 12, 14 и 15 января.

Кубок Португалии. 1/8 финала

Спортинг Лиссабон – Санта-Клара – 2:1 (д.в.)

Голы: Хардер, 74, Дьекереш, 113 – Педро Феррейра, 90+8

Все пары и даты матчей 1/8 финала

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Кубок Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Санта-Клара Виктор Дьекереш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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