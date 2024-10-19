Коул Палмер: лучший игрок АПЛ прямо сейчас

Все замечают, что «Манчестер Сити» много тратит на игроков, но мало кто обращает внимание на академию «горожан», которая регулярно выпускает хороших футболистов. Самый яркий пример – Фил Фоден. Воспитанник «Манчестер Сити» достиг больших высот под руководством Пепа Гвардиолы, хотя специалиста часто обвиняют в том, что он мало доверяет молодежи. Следующие на очереди – Рико Льюис и Оскар Бобб. У обоих игроков есть потенциал для развития и закрепления в первой команде «горожан».

С Коулом Палмером все сложилось иначе. Англичанин пребывал в системе «Манчестер Сити» с 2010 года. Там он взрослел, набирался опыта и получал вызовы в национальные команды разных возрастных категорий. С сезона 2021/22 Гвардиола начал привлекать молодого футболиста к матчам первой команды, но слишком много шансов он не получал. В том сезоне Палмер сыграл только 4 матча в Премьер-лиге. В следующей кампании на счету Коула было на 10 поединков больше, однако на поле он проводил в среднем всего 25 минут за игру.

Гвардиола регулярно заявлял, что перспективный воспитанник «Манчестер Сити» будет получать свои шансы. Но у самого игрока было другое мнение на этот счет. Палмер хотел играть здесь и сейчас, а не ждать тех самых шансов. «Челси» предложил Коулу то, что ему было нужно. В итоге, летом 2023 года он перешел в лондонский клуб за 47 млн евро. Гвардиола на удивление легко расстался с перспективным игроком. С другой стороны, молодой хавбек тогда был еще не на том уровне, чтобы его уговаривали остаться. Но сейчас, глядя на его выступления и статистику, можно сказать, что даже менеджмент «Сити» может совершать ошибки.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Палмер стал глотком свежего воздуха для «Челси», который переживал трудные времена. После четырех матчей в Премьер-лиге без результативных действий, Коул взялся за дело. Начиная с поединка против «Бернли», хавбек начал забивать и ассистировать с завидной регулярностью. Пока Маурисио Почеттино пытался навести порядок в команде, Палмер спасал болельщиков «Челси» от полнейшей безнадеги. В итоге, футболист провел очень сильную кампанию, записав на свой счет 27 голов и 15 результативных передач во всех турнирах. Как итог – награда лучшего молодому игроку года.

Справедливо, что после столь сильного сезона Палмер рассчитывал на важную роль в составе сборной Англии. Однако тогдашний наставник «львов» Гарет Саутгейт не особо доверял игроку, хотя и взял его на Евро. Коул ни разу не вышел в стартовом составе на матчи чемпионата Европы, но все равно внес свой вклад в успехи команды. В полуфинальном поединке против Нидерландов 22-летний хавбек отметился результативной передачей. В финальном матче против Испании он забил гол – единственный от англичан. Могла ли команда рассчитывать на победу, если бы Саутгейт доверил игроку «Челси» больше, чем на 20 минут на поле? Вполне.

Судя по всему, ни разочаровывающий чемпионат Европы, ни смена тренера в клубе не повлияли на Палмера. Коул продолжил разрывать АПЛ с началом нового сезона. К настоящему времени он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач в семи матчах Премьер-лиги. Удивительная результативность. Прямо сейчас хавбек «Челси» является вторым лучшим бомбардиром АПЛ после Эрлинга Холанда (10 голов) и вторым лучшим ассистентом после Букайо Сака (7 ассистов). При этом Палмер является лучшим игроком Премьер-лиги по системе гол+пас (11 очков). Более того, он является лучшим игроком АПЛ по этому показателю во всем 2024-м году (32 очка, 20+12).

Палмер сыграл только 7 матчей в текущем сезоне, а уже вошел в историю, став первым игроком, который оформил покер в первом тайме матча Премьер-лиги. От результативных действий Коула пострадал «Брайтон». А в поединке против «Вулверхэмптона» он оформил хет-трик из ассистов. Неудивительно, что Палмер второй сезон подряд является лучшим бомбардиром «Челси», да и вообще лучшим игроком «синих». С момента своего перехода в лондонский клуб, Коул набрал 43 очка по системе гол+пас. Это второй лучший показатель среди всех игроков из топ-5 лиг. Больше только у Гарри Кейна (49).

Палмера можно задействовать на нескольких разных позициях, и он везде сыграет хорошо. Коул может быть центральным или атакующим полузащитником, правым вингером и даже центральным нападающим, а в «Манчестер Сити» он играл еще и на левом фланге атаки. Универсальность Палмера дает тренеру больше возможностей для тактической гибкости, поскольку один футболист может закрыть сразу несколько позиций. Наиболее удобная позиция для Коула – под нападающим, там он особенно эффективен. Хотя он часто появляется на правом фланге, откуда от «Челси» исходит дополнительная угроза, учитывая, что в центре есть Николас Джексон, который тоже начал нормально забивать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Палмер чаще других игроков «Челси» бьет по воротам (24 удара в текущем сезоне) и входит в первую тройку игроков Премьер-лиги с лучшей реализацией (62,1%). Точнее бьют только Сон Хын Мин из «Тоттенхэма» и Жан-Филипп Матета (по 66,7%). Кроме того, Коул – еще и лучший пенальтист «синих». На его счету 10 из 10-ти точных ударов с 11-метровой точки. Лучший показатель был только у Яя Туре (11/11). При этом Палмер не только много забивает, но и много ассистирует. С момента перехода в «Челси» он отдал 15 результативных передач – больше всех в АПЛ. По количеству продвигающих передач (28) он входит в десятку лучших игроков Премьер-лиги.

Самое удивительное во всем этом то, что Палмер не входит даже в десятку самых высокооплачиваемых игроков «Челси», а в АПЛ не входит даже в топ-50. Но лондонцы намерены исправить это недоразумение и готовят новый контракт для футболиста. Начинают появляться слухи о возможном переходе Коула в другие клубы, но вряд ли это произойдет в ближайшее время. В «Челси» Палмер получил то, что хотел – ведущую роль, и полностью оправдывает вложенные в него средства. Прямо сейчас он является лучшим игроком АПЛ с большим потенциалом для дальнейшего прогресса. Да и «Челси» под руководством Энцо Марески выглядит неплохо. Это сотрудничество может вывести «синих» на действительно высокий уровень.

Сергей ЗАВАЛКО