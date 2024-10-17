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Украина. Первая лига
17 октября 2024, 00:10 | Обновлено 17 октября 2024, 00:55
48
0

ХАРЧЕНКО: «Игроки резерва Металлиста могут заменить футболистов основы»

Харьковская команда одержала победу в Первой лиге над Нивой из Тернополя

17 октября 2024, 00:10 | Обновлено 17 октября 2024, 00:55
48
0
ХАРЧЕНКО: «Игроки резерва Металлиста могут заменить футболистов основы»
ФК Металлист Харьков. Вадим Харченко

Ассистент главного тренера харьковского Металлиста Вадим Харченко дал комментарий по итогам победного матча Первой лиги против тернопольской Нивы (2:0).

«Видимо, это была самая тяжелая наша игра, но ребята выдержали это напряжение. Мы сыграли за короткий промежуток времени третью игру, поэтому сегодня не стоило ждать от команды «романтического» футбола. Нива – очень хорошая команда, соперники мощно начали матч.

Мы среагировали на действия оппонентов, перестроились и немного выровняли игру. В конце концов, удалось забить свои голы. Наконец-то сработал стандарт – элемент игры, над которым мы много работаем.

Сейчас у наших ребят есть погрузка, все же экватор осенней части сезона уже пройден. Саша Мизюк, Денис Подручный сегодня, еще раньше Даня Кайдалов получили травмы. Здорово, что поправился Кирилл Дигтярь и может помочь нам своей игрой. Все ребята работают на максимуме своих возможностей.

Хорошо, что у нас очень хороший коллектив, все игроки, которые есть в резерве, могут хорошо заменить футболистов стартового состава. И эти замены сработали, все ребята здорово выступили».

18-летний игрок харьковского «Металлиста» Даниил Приходько отличился первым голом во взрослом футболе и поделился своими впечатлениями.

«Максим Багачанский мне выкатил, услышав, что я кричал ему из дальней. Можно сказать, награди меня такой классной передачей. Там грех было не забить. Ощущения безумные, болельщиков в первую очередь хочу поблагодарить, потому что они приходят и поддерживают команду. Эмоции, честно, даже не описать словами.

Я могу закрыть и центрального защитника, и правого, и правого вингера. Куда тренер поставит – там и буду играть. Я к этому отношусь нормально. Мы поддерживаем друг друга, выполняем все, что говорят тренеру перед игрой и на тренировках. Благодаря этому мы и побеждаем.

Дане Кайдалову сделали операцию, в первой половине сезона он уже нас не усилит. Очень досадная ситуация, нам не хватает такого игрока. Даня Кайдалов – очень быстрый и резкий вингер, всегда может обострить. Желаем ему скорейшего выздоровления».

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Приходько (Металлист).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Федорив (Металлист).
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Николай Степанов Источник: ФК Металлист
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