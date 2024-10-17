ХАРЧЕНКО: «Игроки резерва Металлиста могут заменить футболистов основы»

Ассистент главного тренера харьковского Металлиста Вадим Харченко дал комментарий по итогам победного матча Первой лиги против тернопольской Нивы (2:0).

«Видимо, это была самая тяжелая наша игра, но ребята выдержали это напряжение. Мы сыграли за короткий промежуток времени третью игру, поэтому сегодня не стоило ждать от команды «романтического» футбола. Нива – очень хорошая команда, соперники мощно начали матч.

Мы среагировали на действия оппонентов, перестроились и немного выровняли игру. В конце концов, удалось забить свои голы. Наконец-то сработал стандарт – элемент игры, над которым мы много работаем.

Сейчас у наших ребят есть погрузка, все же экватор осенней части сезона уже пройден. Саша Мизюк, Денис Подручный сегодня, еще раньше Даня Кайдалов получили травмы. Здорово, что поправился Кирилл Дигтярь и может помочь нам своей игрой. Все ребята работают на максимуме своих возможностей.

Хорошо, что у нас очень хороший коллектив, все игроки, которые есть в резерве, могут хорошо заменить футболистов стартового состава. И эти замены сработали, все ребята здорово выступили».

18-летний игрок харьковского «Металлиста» Даниил Приходько отличился первым голом во взрослом футболе и поделился своими впечатлениями.

«Максим Багачанский мне выкатил, услышав, что я кричал ему из дальней. Можно сказать, награди меня такой классной передачей. Там грех было не забить. Ощущения безумные, болельщиков в первую очередь хочу поблагодарить, потому что они приходят и поддерживают команду. Эмоции, честно, даже не описать словами.

Я могу закрыть и центрального защитника, и правого, и правого вингера. Куда тренер поставит – там и буду играть. Я к этому отношусь нормально. Мы поддерживаем друг друга, выполняем все, что говорят тренеру перед игрой и на тренировках. Благодаря этому мы и побеждаем.

Дане Кайдалову сделали операцию, в первой половине сезона он уже нас не усилит. Очень досадная ситуация, нам не хватает такого игрока. Даня Кайдалов – очень быстрый и резкий вингер, всегда может обострить. Желаем ему скорейшего выздоровления».