Забил туда и сюда. Буковина потеряла очки, Минай и Металлист победили
13 октября состоялись поединки 12-го тура Первой лиги
13 октября состоялись поединки 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
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Минай переиграл Агробизнес (3:1), дубль оформил Артур Ременяк.
Харьковский Металлист одержал победу над Нивой из Тернополя (2:0).
Интересно, что в матче Буковины против Подолья Никита Безуглый открыл счет, а затем забил в свои ворота (1:1).
Первая лига. 12-й тур, 13 октября
12:00. Металлист Харьков – Нива Тернополь – 2:0
Голы: Федорив, 53, Приходько, 74
13:00. Минай – Агробизнес Волочиск – 3:1
Голы: Ременяк, 17, 71, Рязанцев, 42 – Касимов, 76
14:30. Буковина Черновцы – Подолье Хмельницкий – 1:1
Голы: Безуглый, 49 – Безуглый, 72 (автогол)
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