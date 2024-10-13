Забил туда и сюда. Буковина потеряла очки, Минай и Металлист победили

13 октября состоялись поединки 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

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Минай переиграл Агробизнес (3:1), дубль оформил Артур Ременяк.

Харьковский Металлист одержал победу над Нивой из Тернополя (2:0).

Интересно, что в матче Буковины против Подолья Никита Безуглый открыл счет, а затем забил в свои ворота (1:1).

Первая лига. 12-й тур, 13 октября

12:00. Металлист Харьков – Нива Тернополь – 2:0

Голы: Федорив, 53, Приходько, 74

13:00. Минай – Агробизнес Волочиск – 3:1

Голы: Ременяк, 17, 71, Рязанцев, 42 – Касимов, 76

14:30. Буковина Черновцы – Подолье Хмельницкий – 1:1

Голы: Безуглый, 49 – Безуглый, 72 (автогол)

Турнирная таблица

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