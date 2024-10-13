Украина. Первая лига13 октября 2024, 13:00 |
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Металлист – Нива Т, Минай – Агробизнес, Буковина – Подолье. Смотреть онлайн
Смотрите 13 октября видеотрансляции матчей 12-го тура Первой лиги
13 октября 2024, 13:00 |
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13 октября проходят поединки 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Первая лига. 12-й тур, 13 октября
- 12:00. Металлист Харьков – Нива Тернополь
- 13:00. Минай – Агробизнес Волочиск
- 14:30. Буковина Черновцы – Подолье Хмельницкий
Турнирная таблица
12:00. Металлист Харьков – Нива Тернополь
13:00. Минай – Агробизнес Волочиск
14:30. Буковина Черновцы – Подолье Хмельницкий
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