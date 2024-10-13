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Первая лига
Буковина
13.10.2024 14:30 - : -
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 октября 2024, 13:00 |
286
0

Металлист – Нива Т, Минай – Агробизнес, Буковина – Подолье. Смотреть онлайн

Смотрите 13 октября видеотрансляции матчей 12-го тура Первой лиги

13 октября 2024, 13:00 |
286
0
Металлист – Нива Т, Минай – Агробизнес, Буковина – Подолье. Смотреть онлайн
ФК Буковина

13 октября проходят поединки 12-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 12-й тур, 13 октября

  • 12:00. Металлист Харьков – Нива Тернополь
  • 13:00. Минай – Агробизнес Волочиск
  • 14:30. Буковина Черновцы – Подолье Хмельницкий

Турнирная таблица

12:00. Металлист Харьков – Нива Тернополь

13:00. Минай – Агробизнес Волочиск

14:30. Буковина Черновцы – Подолье Хмельницкий

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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